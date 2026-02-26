Lauro doveva presentare Fedez a Sanremo 2026 ma la scaletta è cambiata: così si è evitato l’incontro

Una provvidenziale modifica dell’ultimo minuto in scaletta ha evitato l’incontro tra Fedez e Lauro durante la seconda serata di Sanremo 2026. Achille avrebbe dovuto presentare il collega insieme a Carlo Conti ma è stato sostituito da Laura Pausini.

Una provvidenziale modifica dell’ultimo minuto in scaletta ha evitato che Achille Lauro e Fedez si incrociassero sul palco della seconda serata di Sanremo 2026. I due, colleghi e un tempo amici, sono ai ferri corti da qualche anno ma il palco del Festival di Carlo Conti avrebbe potuto rappresentare per entrambi l’occasione per rivedersi. Occasione ormai sfumata.

La scaletta della seconda serata del Festival diffusa sul sito Rai prevedeva inizialmente che fosse proprio Lauro, insieme al conduttore Conti, a chiamare sul palco Fedez e Marco Masini e a introdurre la canzone che portano in gara al Festival, “Male necessario”. Ma per un motivo che non è stato chiarito, le cose sono andate diversamente e ad affiancare il direttore artistico durante la presentazione del duo in gara è stata Laura Pausini, altra co-conduttrice della serata. Una modifica che ha fatto in modo che i due non si incrociassero di fronte al pubblico?

Tra Fedez e Lauro anni di amicizia e collaborazione professionale

Fedez e Achille Lauro sono stati molto vicini per un periodo, prima che le loro strade si dividessero. Nell’estate del 2021, insieme a Orietta Berti, il rapper e il cantante incisero il brano “Mille”, canzone la cui pubblicazione segnò l’inizio di un periodo di grande vicinanza tra i due, fatto di foto sui social, collaborazioni professionali e vacanze condivise. Poi qualcosa si è incrinato e Federico e Lauro, oltre a non essere più avvistati insieme, non hanno inciso alcuna collaborazione successiva.

Le indiscrezioni sui motivi dell’allontanamento

Lo scorso anno, dopo la separazione di Fedez dall’ex moglie Chiara Ferragni, avevano cominciato a emergere una serie di indiscrezioni relative alla possibilità che dietro la rottura con Lauro potesse esserci stato proprio un breve flirt con l’influencer. Fu Fabrizio Corona a raccontare che tra Chiara e Lauro ci fosse stato qualcosa all’epoca in cui Ferragni era ancora sposata con Fedez e che quel presunto tradimento sarebbe stato ammesso al marito solo quando ormai la loro storia era da considerarsi già finita. Proprio questo episodio – mai confermato – avrebbe rappresentato la fine del legame personale e professionale tra i due cantanti.