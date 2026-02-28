Levante e Gaia, Fedez e Rosa Chemical e tutti i baci che hanno spiazzato il Festival di Sanremo

Baci a Sanremo

In occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tra i momenti più importanti della gara cover e duetti, c'è sicuramente la collaborazione tra Levante e Gaia, ospite sul palco: le due cantanti si sono esibite sulle note di "I maschi", brano di Gianna Nannini pubblicato originariamente nel 1987. Al termine dell'esibizione le due cantanti si sono avvicinate e poi scambiate un bacio sulle labbra, con la regia televisiva che ha allargato il campo in quell'istante tramite un improvviso cambio di inquadratura, per poi riavvicinarsi mentre le due artiste si abbracciavano. Una scena che ha ricordato dei precedenti sanremesi, baci tra artisti che negli ultimi sei anni hanno creato dei veri e propri momenti virali sul palco.

Da Elodie-Big Mama a Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2023

Cronologicamente, il più vicino è avvenuto sempre durante la serata cover, nell'edizione 2023 della kermesse musicale. Tra le artiste più attese c'era sicuramente Elodie, in gara con "Due", che per l'occasione ha invitato BigMama sul palco per cantare "American Woman". Un'esibizione che non varrà loro la vittoria finale, ma al cui termine il bacio tra le due cantanti diventerà uno dei momenti più importanti della serata. Ciò che è accaduto tra Elodie e BigMama ha avuto poi un seguito ideale nella serata finale di quell'edizione. Durante l'esibizione di Rosa Chemical con "Made in Italy", l'artista ha deciso di girovagare tra il pubblico, fermandosi proprio davanti a Fedez. Quest'ultimo non partecipava come concorrente, ma era stato ospite nei giorni precedenti esibendosi in collegamento dalla nave Costa Smeralda (con un brano che includeva un attacco al Codacons) e quella sera assisteva alla finale dalla prima fila dell'Ariston. Rosa Chemical ha trascinato Fedez sul palco, baciandolo appassionatamente e aprendo una stagione di polemiche, inclusa una lite dietro le quinte tra Fedez e l'ex moglie Chiara Ferragni, in quel frangente co-conduttrice di Amadeus.

I baci tra Achille Lauro e Boss Doms a Sanremo 2020-21

C'è poi il doppio episodio, tra il 2020 e il 2021, di Achille Lauro e Boss Doms, suo produttore. Durante l'edizione del 2020, in gara con "Me ne frego" – brano che avrebbe bissato il successo di "Rolls Royce" a Sanremo 2019 – nella serata finale Achille Lauro ha baciato il suo produttore al termine della performance, mentre indossava abiti ispirati alla Regina Elisabetta I Tudor. L'anno successivo, in qualità di ospite fisso con cinque quadri musico-teatrali, è salito sul palco durante la quarta serata in abito da sposa, intonando "Me ne frego" e "Rolls Royce". In quell'occasione, è stato proprio Achille Lauro a sollevare il velo dal volto di Boss Doms prima di scambiarsi un bacio. Infine, bisogna ritornare al 2020 per ricordare l'ospite Tiziano Ferro, accolto da Fiorello sulle note di "Finalmente tu". Al termine dell'esibizione, Fiorello ha baciato a sorpresa Tiziano Ferro sulle labbra.