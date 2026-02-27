“A Sanremo 2026 due Big sono arrivati alle mani per la scaletta”, cosa è successo al Festival

Stando ad alcune indiscrezioni, al Festival di Sanremo 2026 ci sarebbe stato un “acceso scontro” tra due Big, un uomo e una donna, per potersi esibire a metà della scaletta. I due artisti avrebbero avanzato la stessa richiesta e sarebbero “arrivati alle mani” per aggiudicarsi il posto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano i "problemi di scaletta" al Festival di Sanremo 2026. Dopo quanto successo con Fedez in gara e Achille Lauro co-conduttore, secondo alcune indiscrezioni due cantanti avrebbero litigato tra loro per poter esser collocati "a metà della scaletta" ed esibirsi così intorno alle 22, dove si concentrerebbero il maggior numero di telespettatori. Al momento non è nota l'identità dei due Big in questione, ma pare che siano addirittura arrivati alle mani.

"Due Big sono arrivati alle mani per esibirsi a metà scaletta", il gossip

Stando a quanto raccontato da Niccolò e Tiziano Cedroni nel loro podcast Non prendete Appunti, due artisti in gara a Sanremo si sarebbero scontrati per la posizione in scaletta, che stabilisce l'ordine di esibizione durante le serate del Festival di Sanremo. Due di loro, pare un uomo e una donna, "hanno litigato ferocemente" per "essere piazzati a metà della scaletta" e quindi esibirsi intorno alle 22, ora in cui generalmente si verificherebbero gli ascolti più alti.

Ma di chi si tratta? "Ho saputo i nomi di questi due cantanti, non posso dirli, ma posso dire che entrambi si sono esibiti molto bene", hanno spiegato nel podcast. Lo scontro sarebbe stato piuttosto acceso, tanto che "sono quasi arrivati alle mani" e ci sarebbe stato un "attacco femminile".

Leggi anche Ascolti tv 26 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la terza serata in aggiornamento

Le richieste e i cambi di scaletta: i precedenti a Sanremo

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 c'è stato un cambio di scaletta che non è passato inosservato al pubblico e sui social. Il co-conduttore Achille Lauro avrebbe dovuto presentare Fedez, in gara con Marco Masini con il brano Male Necessario, ma all'ultimo l'ordine è stato cambiato e ad annunciarli è stata Laura Pausini. I due artisti, colleghi e un tempo anche cari amici, si sarebbero dovuti incrociare sul palco dell'Ariston dopo il gossip circolato un anno fa, ai tempi della separazione dei Ferragnez, che raccontava di una relazione clandestina tra Lauro e Chiara Ferragni.

Tornando invece indietro di un'edizione, nel 2025, Clara aveva fatto una richiesta particolare a Carlo Conti riguardo la scaletta: esibirsi al numero 8. Nessuna motivazione di ascolti o visibilità, ma un particolare legame con quel numero che è il suo portafortuna.