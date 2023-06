Chrissy Teigen madre per la quarta volta, ma con l’utero in affitto: il bacio al pancione Chrissy Teigen e John Legend genitori per la quarta volta: il 19 giugno è nata Wren, con la pratica dell’utero in affitto. Il bacio al pancione della madre surrogata: “Sei stata amorevole e straordinaria”.

Chrissy Teigen è diventata madre per la quarta volta. Dopo il terzo figlio nato a gennaio 2023, la moglie di John Legend ha annunciato l'arrivo del quarto bebè attraverso la pratica dell'utero in affitto. Un bacio al pancione e un lungo annuncio su Instagram. Pioggia di like, commenti e felicitazioni per la donna: "Da quello che ricordo", ha scritto Chrissy Teigen, "ho sempre desiderato avere quattro bambini". Si chiama Wren ed è nata il 19 giugno.

Il quarto figlio di Chrissy Teigen e John Legend

Il sogno di Chrissy Teigen si è avverato quando, insieme a John Legend, hanno contattato un'agenzia di maternità surrogata nel 2021, un anno dopo che lei ha perso tragicamente il piccolo Jack a causa di complicazioni durante il parto. In quel caso, la Teigen interruppe la gravidanza per potersi salvare. Chrissy Teigen, 36 anni, e John Legend, 43, sono già genitori di Luna, 6 anni, e Miles, 4. Il 13 gennaio 2023 l'arrivo di Esti Maxine Stephens, terzogenito della coppia.

"Alexandra è la madre surrogata migliore che potessimo incontrare"

Chrissy Teigen nel messaggio ha anche presentato Alexandra, la donna che sta dando alla luce il suo quarto figlio. Ha pubblicato anche una fotografia mostrandosi mentre bacia il pancione della donna. "Alexandra", scrive Chrissy Teigen, "è la madre surrogata più incredibile, amorevole e compassionevole che potessimo mai immaginare". La donna che ha dato alla luce la bambina si è dovuta sottoporre ad alcuni interventi chirurgici, considerato che il primo embrione non è andato a buon fine. È stato necessario un secondo intervento, alla fine però la gravidanza è stata un successo. È una notizia che certamente sarà interessante capire come sarà accolta qui da noi in Italia, dove il dibattito sulla pratica dell'utero in affitto è quantomai prima d'ora aperto.