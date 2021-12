Chris Noth accusato di stupro, Mr. Big di Sex and the city si difende: “Rapporto conseunsuale” L’attore, noto soprattutto per il ruolo di Mr. Big nella serie Sex and the City, è stato accusato da due donne di averle obbligate a un rapporto non consensuale.

A cura di Andrea Parrella

L'attore Chris Noth è stato accusato di aggressione sessuale da due donne. L'attore e interprete di Mr.Big in Sex and the city, è stato oggetto di questa accusa da parte di due donne, così come fa sapere il The Hollywood Reporter.

La difesa di Noth

Un'accusa per la quale è arrivata immediata la risposta dell'attore, che pur ammettendo di aver conosciuto le due donne "anni, forse decenni fa", ha smentito categoricamente le accuse mosse nei suoi confronti, negando in tutto e per tutto di averle aggredite. Queste le parole dell'attore, che ha fatto riferimento ad incontri assolutamente consensuali da parte delle due donne:

No significa no. Questa è una linea che non ho mai attraversato. Gli incontri sono stati consensuali. Non posso sapere per certo perché queste accuse escono adesso, ma una cosa è certa: non ho aggredito queste donne.

Le accuse rivolte all'attore

Le due donne, Zoe che Lily, hanno parlato della loro frequentazione con l'attore, descrivendola come qualcosa di cui inizialmente si sarebbero solo potute vantare: "essere baciata da Mr. Big – ha detto una delle due riferendosi proprio al personaggio interpretato dall'attore nella celebre serie – era qualcosa che avrei potuto raccontare agli amici". Tuttavia l'esperienza, stando al loro racconto, si sarebbe rivelata qualcosa di non piacevole, visto che le due donne contestano ora a Noth di averle sostanzialmente obbligate a consumare un rapporto non consensuale, scendendo nei dettagli e parlando chiaramente di stupro.

Polemiche per la scena di Mr. Big nel reboot di Sex and the city

Proprio Noth è stato al centro del dibattito in questi ultimi giorni per la sua breve ma significativa partecipazione al revival di Sex and the city, And just lika that (attenzione spoiler) dato che il suo personaggio si ritrova vittima di un infarto fatto spinning sulla Pelaton, colosso di macchinari da fitness, morendo di colpo. Scena che ha provocato un improvviso crollo in borsa del marchio, obbligato a una campagna riparatoria con uno spot in cui l'attore chiede di tornare in sella "perché la vita è troppo breve per non farlo", spiegando che l'attività fisica faccia bene alla salute.