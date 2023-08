Chiara Ferragni si tuffa dallo yacht, ma sembra un fotomontaggio: il video originale del momento Sui social ha acceso un divertente dibattito la foto di Chiara Ferragni che, con un’agilità invidiabile, si tuffa nelle acque cristalline dal suo yacht. Secondo alcuni la foto sarebbe ritoccata. Lei, su TikTok, pubblica il video originale del momento.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni si sta godendo le vacanze nel mare di Ibiza, insieme alla sua famiglia. Non mancano, come di consueto, i paparazzi alla ricerca di qualche notizia, appostati sugli yacht vicini e pronti a cogliere ogni piccolo dettaglio. A far di discutere, o meglio sorridere, è in particolare la foto di un tuffo di Chiara Ferragni che, secondo alcuni utenti, sarebbe essere un fotomontaggio.

Chiara Ferragni ironizza sui social sul presunto tuffo fake

Sui social ha acceso un divertente dibattito la foto di Chiara Ferragni che, con un’agilità invidiabile, si tuffa nelle acque cristalline dal suo yacht di famiglia. Le gambe sono perfettamente tese, i capelli sono fin troppo sistemati, come fa notare qualcuno, e sembrano sfidare la forza di gravità. Le mani scompaiono tra le onde, senza apparentemente scalfire l’acqua, tanto da sollevare non pochi dubbi. “Sì, certo, un tuffo dove i capelli stanno verso le spalle invece che vero il mare e dove entra in acqua senza neanche uno spruzzo”, commenta qualcuno. “Con il fotomontaggio il tuffo si fa senza spostare l’acqua”, scrive qualcun altro. Sullo scatto ha voluto ironizzare la stessa Chiara Ferragni, che su TikTok ha pubblicato il video originale del tuffo, seguito allo scatto perfetto, commentando con una risata. Di fatto, non sembra smentire che possa esserci il trucco dietro al suo tuffo da record.

Le vacanze di lusso di Chiara Ferragni a Ibiza

Come sempre le vacanze estive dei Ferragnez non passano inosservate e attraggono l’attenzione dei fan già curiosi, che vorrebbero sapere tutti i dettagli delle residenze da sogno per i loro soggiorni. La famiglia dell’influencer per l’estate 2023 ha scelto la villa che già gli scorsi anni aveva ospitato le loro vacanze, una villa country chic dotata di una grande piscina a sfioro che si affaccia sulla campagna circostante. All’interno presenta un grande salotto con divani dai colori che richiamano la spiaggia e il soffitto arricchito da travi interne. Non può mancare il campo da basket, dove Fedez è solito trascorrere il tempo, ma anche una pista da bowling privata, per le serate giù pigre sull’isola che non dorme mai.