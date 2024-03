Chiara Ferragni ritrova la pace nell’agriturismo di lusso, poi l’incontro a pranzo con Michelle Hunziker Chiara Ferragni cerca la serenità in famiglia nell’agriturismo di lusso, poco lontano da Milano. L’incontro a pranzo con Michelle Hunziker e rispettive famiglie sulle pagine di Chi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni è la protagonista del numero di Chi in edicola da mercoledì 20 marzo. Il settimanale le dedica la copertina e un servizio nel quale si vede l'influencer accompagnata da assistenti e familiari in un agriturismo del bergamasco. "Sta cercando di tornare in sella" recitano gli strilli del servizio firmato da Valerio Palmieri: "La sua nuova vita ricomincia dalla famiglia". E nella pagina successiva, viene fotodocumentato anche l'incontro con Michelle Hunziker. Il servizio è certamente essere precedente rispetto alla festa di compleanno di Leone, che ha compiuto sei anni nella giornata di ieri.

La gita in agriturismo con mamma, sorelle e figli in cerca di relax

Chiara Ferragni sta cercando di riprendere contatto con la sua realtà più personale. Per questo motivo, in un momento di profonda difficoltà professionale e sentimentale, ha scelto di trascorrere un po' di tempo libero presso l'Agriturismo Ferdy in provincia di Bergamo accompagnata dalle sorelle, dalla mamma e dai suoi figli. C'è anche Riccardo Nicoletti, marito di Francesca, e il bodyguard personale.

L'incontro a pranzo con Michelle Hunziker

Chiara Ferragni, insieme a tutta la famiglia, ha incontrato Michelle Hunziker con la sua di famiglia. La conduttrice era accompagnata dalla sua manager, Graziella Lopedota, e da Sole e Celeste, 10 anni e mezzo e 9, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi e dalla tata. Un incontro che però il settimanale non chiarisce se sia stato voluto oppure casuale. Il fatto che non sia specificato lascia propendere per questa seconda ipotesi.

L'agriturismo di lusso

L'agriturismo Ferdy è la meta preferita dai vip per il relax di chi non vuole stare troppo distante da Milano. Fiore all'occhiello della Val Brembana, la cucina dell'Agriturismo Ferdy offre piatti del territorio e sono disponibili molte attività come l'equitazione, il trekking, il wellness, la bici e la fattoria educativa. Tutto, insomma, per fare in modo di dimenticare questo brutto, bruttissimo momento e cercare di ripristinare la serenità perduta.