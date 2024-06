Chiara Ferragni a Capri con il “marito” Angelo Tropea, un anno fa c’era anche Fabio Maria Damato L’imprenditrice passa un weekend a Capri con il suo amico, collaboratore quando il suo blog muoveva i primi passi. In questi stessi giorni di un anno fa con loro a Capri anche l’altro fedelissimo Fabio Maria Damato, che in questi giorni è uscito dal gruppo dopo lo scandalo pandori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

345 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella che sta iniziando è l'estate della ripartenza per Chiara Ferragni. L'imprenditrice, reduce da un semestre che definire difficile sarebbe eufemistico, considerando i problemi reputazionali per la vicenda Balocco e la separazione dal marito Fedez, sta sfruttando queste settimane per ritrovare la sua serenità e ricostruire, al contempo, un'immagine uscita compromessa dalle vicende recenti. Una rifondazione che parte da una narrazione costruita sulle certezze rimaste, tra cui l'amicizia.

Chiara Ferragni da Anema e Core a Capri

Ed ecco che questo primo weekend davvero estivo si è rivelata occasione per un viaggio a Capri in compagnia di Angelo Tropea. In molti, vedendo le immagini postate da Ferragni sui social, si saranno chi fosse il ragazzo con lei in barca e poi nel luogo sacro dell'iconica isola campana: il locale Anema e Core della famiglia Lembo.

Dopo gli scatti in barca con vista faraglioni, i due sono stati immortalati proprio nello storico locale caprese, mentre ballavano sulle note di Gianluigi Lembo e la sua band. Chiara Ferragni chiama ironicamente "marito" o "maritino" il suo amico, segno chiaro della volontà di giocare su una presunta relazione, sapendo degli occhi puntati sui suoi profili. Ma chi è, in tutto questo, Angelo Tropea?

Leggi anche Le aziende di Chiara Ferragni senza Fabio Damato: un successo senza precedenti arrestato dal caso Balocco

Chi è Angelo Tropea

Angelo Tropea è uno dei fedelissimi partner professionali di Chiara Ferragni, vicino a lei sin da quando muoveva i primi passi con il blog “The Blonde Salad”, quello che l'ha resa una stella a livello internazionale. Un rapporto professionale, quello tra Angelo Tropea e Chiara Ferragni, che si è poi interrotto anni fa, quando lui è diventato responsabile marketing un hotel di lusso a Roma. Nonostante ciò il rapporto di amicizia tra loro non si è interrotto, forse fortificato.

Un anno fa a Capri con Ferragni anche Fabio Maria Damato

Un dettaglio emerge tra le foto pubblicate sul profilo Instagram di Angelo Tropea, seguito da più di 60mila persone. In questi stessi giorni del 2023, esattamente un anno prima del weekend di Ferragni e Tropea a Capri, l'imprenditrice si trovava sempre sull'isola campana per un weekend, accompagnata sempre da Tropea ma, tra i volti presenti nelle foto compare anche quel Fabio Maria Damato, collaboratore strettissimo di Chiara Ferragni fino a pochi mesi fa, prima che scoppiasse lo scandalo Pandori nel quale, con buona probabilità, Damato avrebbe avuto un ruolo di rilievo.

Non a caso, proprio nei giorni scorsi, è stato ufficializzato un riassetto societario del gruppo che fa capo a Ferragni, con l'uscita dello stesso Damato in favore di un ruolo di centralità attribuito alla madre di Ferragni, Marina Di Guardo.