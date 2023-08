Chi è Monica Bertini, giornalista e conduttrice sportiva: la carriera e la separazione dall’ex marito Monica Bertini è una giornalista e conduttrice sportiva che lavora per Mediaset. Originaria di Parma ma trasferitasi a Milano, ha 40 anni e sarà lei a condurre il Trofeo Silvio Berlusconi. Quanto alla sua vita privata, per più di 10 anni è stata sposata con il calciatore professionista Giovanni La Camera.

A cura di Elisabetta Murina

Monica Bertini è una giornalista e conduttrice sportiva. Originaria di Parma ma trasferitasi a Milano, ha 40 anni e attualmente lavora per Mediaset. Sarà lei a condurre il Trofeo Silvio Berlusconi, in onda martedì 8 agosto su Canale 5. Quanto alla sua vita privata, per più di 10 anni è stata sposata con il calciatore professionista Giovanni La Camera. Oggi è separata e frequenta Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter.

Chi è Monica Bertini, gli studi e la carriera della giornalista sportiva

Dopo un'infanzia e un'adolescenza trascorse a Parma, città in cui è nata nel 1983, Monica Bertini si trasferisce a Milano per frequentare la facoltà di scienze della comunicazione all'Università IULM. Finiti gli studi, inizia il suo percorso professionale grazie a un master in giornalismo sportivo, muovendo così i primi passi in quella che diventerà la sua professione.

Monica Bertini

Dopo un periodo di formazione, approda prima a SportItalia come conduttrice di diversi programmi, poi nel 2014 a Sky. Qui diventa volto dei telegiornali di Sky Sport24, oltre che delle trasmissioni CampoAperto Serie B. Due anni dopo, nel 2016, passa a Mediaset, dove lavora ancora oggi. Per l'azienda di Silvio Berlusconi è diventata volto di diversi programmi ed eventi sportivi, come Pressing, TikiTaka- La repubblica del pallone, Supercoppa Italiana, Ballon d'Or e il Trofeo Silvio Berlusconi, in onda l'8 agosto 2023 su Canale 5.

La separazione con l'ex marito Giovanni La Camera

Monica Bertini

Per quanto riguarda la sua vita privata, Monica Bertini è stata sposata per 10 anni con Giovanni La Camera, calciatore professionista. Un amore arrivato poi al capolinea perché tra loro il sentimento sembrava essersi esaurito, dopo un lungo periodo passato insieme. La stessa giornalista, come riporta Il Messaggero, a proposito della sua relazione aveva raccontato: "È durata dieci anni, non due come ho letto su qualche giornale. Ho dei bei ricordi ed è finita perché ci siamo scoperti come fratelli piuttosto che altro, ma sono ancora molto legata a lui".

La vita privata di Monica Bertini oggi: la relazione con Piero Ausilio

Archiviato il matrimonio con Giovanni La Camera, Monica Bertini ha ritrovato la felicità accanto a un altro uomo del mondo calcistico, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'inter. I due si frequenterebbero da poco più di un anno, quando la notizia era comparsa come indiscrezione lanciata da Dagospia. La giornalista è piuttosto riservata sulla sua vita privata, tanto che sul suo profilo Instagram non ci sono immagini che li ritraggono insieme, ma soltanto foto del suo lavoro negli studi televisivi.