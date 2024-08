Chi è Giulia Colonna, velocista e fidanzata di Mattia Furlani

video suggerito

Mattia Furlani è il grande atleta olimpionico 19enne che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2024 nella disciplina del salto in lungo. È fidanzato con un'atleta: si chiama Giulia Colonna, corre nei 100 e nei 200 metri, classe 2005, coetanea quindi di Furlani.

Chi è Giulia Colonna, atleta e velocista

Giulia Colonna è un'atleta romana (mentre invece Mattia Furlani è di Rieti) e come ha dichiarato lo stesso Furlani corre nei 100 e il suo tempo migliore è stato di 11"84. Dai dati ufficiali, di lei sappiamo anche il suo risultato migliore personale nei 200 m è di 24"37 mentre nei 60m è di 7"66 e ancora nei 300, è di 41"46. Risale al 2018 la sua ultima prestazione nei 1000m: 3'40"68. Un'atleta con margini di crescita e miglioramento data la sua giovane età.

La storia d’amore con Mattia Furlani e la passione condivisa per lo sport

Della storia d'amore tra Mattia Furlani e Giulia Colonna non si sa molto se non che entrambi condividono la passione per la Roma, di cui soprattutto lui è un grande tifoso. Lei, dopo la strepitosa gara culminata con la vittoria del bronzo di Mattia Furlani, ha deciso di uscire allo scoperto facendo una dedica social: "Sei immenso, ti amo". Un amore grande per un grande atleta, uno dei più giovani a portare a casa una medaglia. Chissà se un giorno anche Giulia Colonna riuscirà a strappare il pass per le Olimpiadi.

Mattia Furlani aveva già raccontato in una intervista a TuttoSport alcuni piccoli dettagli aggiuntivi sulla storia d'amore con Giulia Colonna: "È un'atleta da 11”84 nei 100, abita a Roma, io a Rieti e nei week end avanti e indietro per vederci". Mattia, invece, segue i corsi del liceo scientifico sportivo ed è al quinto anno (li svolge on line). Il resto della vita, per entrambi, è tanto allenamento: corsa e salto in lungo, una bella accoppiata.