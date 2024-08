Chi è Matilde Galli, la fidanzata del tennista Flavio Cobolli

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Matilde Galli è la fidanzata di Flavio Cobolli. ll tennista, classe 2002, non è riuscito ad andare alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma nel frattempo si è qualificato ai quarti di finale all'ATP di Washington. Non si hanno molte informazioni sulla ragazza, ma pare che i due siano fidanzati dal tre anni e che lei lo accompagni durante tutti i match importanti, facendogli sentire il suo amore. Sui social ci sono diversi scatti di coppia e i due appaiono complici e innamorati.

Chi è Matilde Galli, la fidanzata di Flavio Cobolli

Flavio Cobolli e la fidanzata Matilde

Non si hanno molte informazioni su Matilde Galli, fidanzata di Flavio Cobolli. Il suo profilo Instagram è privato e non è noto cosa faccia nella vita. A gennaio, come riporta il sito Tennis Italiano, dopo la vittoria a Parigi il tennista aveva raccontato: "Qui è venuta tutta la mia famiglia, è molto bello giocare davanti a chi ti vuole bene. Manca solo la fidanzata, che deve fare gli esami". Stando alle sue parole e ipotizzando che sia all'incirca coetanea di Cobolli, la ragazza sarebbe una studentessa universitaria alle prese appunto con gli esami.

La storia d'amore con Flavio Cobolli

Il tennista sarebbe fidanzato con Matilde Galli dal 2021, anno in cui è comparsa la loro prima foto insieme sui social, anche se non c'è la conferma ufficiale. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 50mila followers, il tennista condivide diversi scatti insieme alla ragazza, che fa sempre il tifo per lui e quando può lo accompagna nelle competizioni più importanti. "Il meglio deve ancora venire, tanti auguri vita mia", aveva scritto Cobolli in occasione del compleanno della fidanzata nel 2022. I due appaiono ancora oggi affiatati e innamorati, l'ultimo scatto li mostra insieme durante una vacanza in montagna, con la didascalia: "Crescere insieme".