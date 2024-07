video suggerito

Chi è Adelaide Radice, fidanzata del nuotatore Nicolò Martinenghi: "Vederlo felice è il mio obiettivo" Adelaide Radice è la fidanzata di Nicolò Martinenghi, nuotatore che ha conquistato l'oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. È corso a baciare la sua seconda metà dopo il traguardo: lei, al suo fianco da circa 5 anni, ai microfoni di Fanpage.it si è detta fiera del suo fidanzato.

A cura di Gaia Martino

È diventato virale il bacio che Nicolò Martinenghi ha stampato sulle labbra della fidanzata, Adelaide Radice, per festeggiare la medaglia d'oro nei 100 rana conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta di Varese, 24 anni, è fidanzato con la giovane da circa 5 anni. Appassionata di cavalli, su Instagram rende pubbliche numerose foto che parlano del suo amore con Nicolò Martinenghi: a Fanpage.it ha commentato il traguardo del fidanzato rivelando che se lui è felice, "sono felice anche io".

Chi è Adelaide Radice, la fidanzata di Nicolò Martinenghi

Non si conosce l'età esatta di Adelaide Radice, la fidanzata di Nicolò Martinenghi, fan sempre in prima linea nella carriera del nuotatore. Seguita da oltre 5 mila followers, su Instagram condivide molte foto di sé e della sua vita di tutti i giorni: l'ultimo post è dedicato al traguardo del fidanzato che ha conquistato l'oro nei 100 rana alle Olimpiadi. "È facile sognare se ci sei tu al mio fianco. Grazie, per oggi e tutti i giorni. Ti amo", le parole nella didascalia. Amante dei cavalli, sarebbe anche lei originaria di Varese. Nel marzo 2023 si è laureata all'Università degli Studi di Milano, sconosciuta, però, la materia nella quale si è specializzata.

La storia d'amore con Nicolò Martinenghi e le parole dopo la vittoria alle Olimpiadi

Non è chiaro quando sia iniziata esattamente la loro relazione, ma la prima foto Instagram insieme risale a gennaio 2019. Adelaide Radice ha sempre supportato e seguito il suo fidanzato, oggi vincitore della medaglia d'oro ai 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il giovane 24enne ha dedicato alla famiglia e alla fidanzata questo traguardo e lei, dopo la vittoria, ha commentato ai microfoni di Fanpage.it: "Io, come la sua famiglia, vivendolo quotidianamente, sappiamo cosa fa giorno dopo giorno. Vedere realizzare quello per cui lavora ogni giorno è qualcosa di incredibile. Vederlo felice è il mio obiettivo, sono felice anche io. A prescindere da Olimpiade o Mondiale, l'importante è che sia felice. Non mi ha ancora detto niente, tremava e mi abbracciava dopo la vittoria. Credo che non ci fosse bisogno di parole. È stato bellissimo". Nicolò Martinenghi si allena due volte al giorno, quasi tutta la settimana, e gran parte del suo tempo, quindi, lo dedica alla sua passione. La fidanzata, nonostante la lontananza, non soffre il distacco: "Lui si allena tutti i giorni, per due volte. È quello che gli piace, che lo rende fiero della persona che è. Rende fiero tutti noi. La nostra relazione è strana, complicata sotto tanti aspetti però è questo quello che ci rende forti. Abbiamo trovato il nostro equilibrio, è bello aspettarlo, quando torna. Lui è sempre così grintoso, divertente, solare, sempre sorridente. Ti trasmette energia positiva".