video suggerito

Chi è Marcello Palazzo, il fidanzato di Elisa Molinarolo Marcello Palazzo è il fidanzato di Elisa Molinarolo, l’atleta azzurra specializzata in salto dell’asta, disciplina di cui è allenatore per le Fiamme Oro della Polizia. I due stanno insieme da due anni, ma sono davvero pochi i momenti del loro privato condivisi sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marcello Palazzo è il fidanzato dell'atleta azzurra Elisa Molinarolo, specializzata in salto con l'asta. I due stanno insieme da due anni e, infatti, lo scorso giugno hanno festeggiato il loro anniversario, scambiandosi anche delle dediche sui social. Anche lui, prima di diventare allenatore per le Fiamme Oro, praticava la disciplina in cui gareggia la fidanzata. La passione per l'atletica, infatti, è stata il collante che li ha avvicinati ancor di più

Chi è Marcello Palazzo, allenatore di atletica per le Fiamme Oro

Sui suoi profili social, Marcello Palazzo non ha mai condiviso informazioni strettamente personali e dalle quali si possa evincere qualcosa del suo privato. Fino al 2015 è stato anche lui uno degli atleti delle Fiamme Oro della Polizia, come dimostrano alcune foto reperibili su Facebook, dalle quali di evince che anche lui fosse specializzato in salto con l'asta e abbia partecipato anche a diverse competizioni sportive. Attualmente, infatti, figura come tecnico, quindi allenatore di chi ha scelto questa disciplina, sempre lavorando nell'ambito delle forze dell'ordine.

Marcello Palazzo, fonte Facebook

La storia d’amore e la passione condivisa per l’atletica con la fidanzata Elisa Molinarolo

Sulla loro storia d'amore non ci sono molte informazioni, se non che i due si sono fidanzati due anni fa e lo scorso 10 giugno hanno festeggiato il loro secondo anniversario, giorno in cui Elisa Molinarolo ha anche partecipato alla finale degli Europei allo Stadio Olimpico di Roma, qualificandosi. Entrambi non sono soliti condividere molti momenti della loro vita insieme, sebbene in occasione del compleanno dell'azzurra, il 29 gennaio, lui abbia condiviso un video che la ritrae nella sua routine, fatta di allenamenti, di gare, riconoscimenti, ma anche momenti da trascorrere insieme alle persone che ama di più, come appunto Marcello, sempre al suo fianco a sostenerla, anche in questa Olimpiade.

Leggi anche Peppone Calabrese al posto di Marcello Masi come conduttore di Camper: il motivo del cambio