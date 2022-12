Chi è Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi e padre del piccolo Diego Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi da ben 15 anni. Anche lui è un attore e si sono conosciuti sul set di Un Posto al Sole, nel 2017 sono diventati genitori del piccolo Diego.

A cura di Ilaria Costabile

Davide Devenuto è un attore romano, compagno di Serena Rossi, che ha conosciuto sul set di Un posto al Sole. I due stanno insieme dal 2008 e cinque anni fa dal loro legame è nato Diego, il loro unico figlio. Nonostante stiano insieme da ben 14 anni, non sono sposati, sebbene nel 2019 ci sia stata la proposta di matrimonio da parte dell'attore, mentre la compagna era ospite di Domenica In. Di recente, poi, sono tornati a recitare fianco a fianco nella fiction "Mina Settembre".

Chi è Davide Devenuto, l’attore è il compagno di Serena Rossi dal 2008

Davide Devenuto è un attore romano classe 1972, divenuto noto soprattutto grazie al ruolo di Andrea Pergolesi che ha interpretato per anni nella soap opera di Rai 3, sin dal lontano 2003 fino all'inizio del 2020, quando ha poi deciso di abbandonare il ruolo che gli ha dato la popolarità. Oltre all'impegno a "Un posto al sole", ha recitato in fiction come "L'ispettore Coliandro", "Ho sposato uno sbirro", "Rex", "Rosy Abate 2 – La serie" e "Rocco Schiavone". Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity MasterChef Italia, dimostrando di avere un certo talento culinario, e attualmente si trova anche nella fiction "Mina Settembre", tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, di cui Serena Rossi è la protagonista. Qui interpreta il ruolo di Paolo, il marito di Irene (Cristiane Filangieri), la migliore amica di Mina.

Perchè non sono marito e moglie: "È come se fossimo già sposati"

L'incontro tra Davide Devenuto e Serena Rossi è avvenuto sul set di una delle più longeve soap italiane, ovvero Un Posto al Sole. Qui, dove lei interpretava il ruolo di Carmen Catalano, Davide Devenuto ha vestito per anni il ruolo di Andrea Pergolesi. Come spesso raccontato anche dall'attrice, il loro amore non è nato mentre ancora lavoravano insieme, ma quando le loro strade si erano già divise. Da un'amicizia è nato poi qualcosa di più: "Eravamo amici, io ero fidanzata, lui mi raccontava le sue avventure amorose. Poi quando abbiamo smesso di lavorare insieme è scattato qualcosa, ma non mi aspettavo potesse diventare una storia seria" ha raccontato nel 2019 a Domenica In. Ospitata durante la quale ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio, in diretta tv. Eppure, il matrimonio, ancora non è arrivato, Devenuto ha dichiarato di "sentirsi a disagio" all'idea di indossare l'abito da sposo, mentre Serena Rossi ha commentato il perché sia stato rimandato:

Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni. E poi è come se fossimo già sposati.

Serena Rossi e Davide Devenuto, fonte Instagram

La nascita del figlio Diego

Il rapporto con Davide Devenuto non è stato poi così semplice. I due, infatti, si sono lasciati parecchie volte, finché non hanno capito di amarsi tanto da non poter stare separati. Dal loro amore è nato il piccolo Diego, nel 2017. Nel 2023 il piccolo compierà 6 anni ed è la gioia più grande che i due potessero condividere, una felicità che non è sbandierata sui social, ma gode dalla semplicità di una famiglia che si nutre solo del suo amore.