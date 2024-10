video suggerito

Channing Tatum e Zoë Kravitz si sarebbero lasciati dopo tre anni, annullate le nozze La storia d’amore tra Channing Tatum e Zoe Kravitz si sarebbero lasciati dopo una relazione di tre anni. La notizia per il momento non è stata confermata. I due, un anno fa, avevano annunciato le nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A un anno dalla proposta di matrimonio, la storia d'amore tra Channing Tatum e Zoë Kravitz è giunta al capolinea. A riportare la notizia è People. I due si sono conosciuti nel 2021 sul set di Blink Twice e nei loro piani c'erano le nozze. Per il momento nessuno dei due, né i loro portavoce, hanno confermato o smentito la notizia della rottura.

La notizia della rottura tra Channing Tatum e Zoë Kravitz

Tra Channing Tatum e Zoë Kravitz sarebbe finita. La notizia, riportata dai maggiori tabloid americani, ha lasciato di stucco i fan, convinti che i due si sarebbero giurati presto amore eterno. Un anno fa, infatti, avevano annunciato il matrimonio e a maggio avevano dato il via ai preparativi per le nozze. Per il momento i portavoce degli attori non hanno né confermato, né smentito la notizia. Certo è che dovranno recitare nello stesso film, il nuovo comic movie prodotto da Cate Blanchett dal titolo Alpha Gang.

La storia d'amore tra Channing Tatum e Zoë Kravitz

Channing Tatum e Zoë Kravitz si sono fidanzati nel 2021 quando hanno lavorato insieme nel film Blink Twice, che ha segnato il debutto dell'attrice alla regia. Tatum, intervistato da Deadline, aveva rivelato: "Quando Zoë mi chiamò per il progetto rimasi scioccato. Non la conoscevo. L'avevo vista nei film, sapevo che produceva High Fidelity e l'avevo visto, ma non sapevo che volesse puntare ad un livello di creatività così alto". Poco dopo l'inizio della loro storia d'amore, anche Zoë Kravitz aveva parlato di quando avevano condiviso il set: "Che si trattasse di prepararmi il tè, versarmi da bere o rimettere in sesto qualcuno o altro, lui era davvero il mio protettore ed è stato davvero meraviglioso e dolce". E ancora: "Mi fa ridere ed entrambi amiamo davvero l'arte e parlare di arte e l'esplorazione del motivo per cui facciamo quello che facciamo. Ci piace guardare un film, analizzarlo, parlarne e sfidarci a vicenda".