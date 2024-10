video suggerito

Lupita Nyong'o conferma la rottura con Joshua Jackson: "Il mio unico amore è il gatto" Lupita Nyong'o ha confermato in un'intervista di essere single. La storia con Joshua Jackson, sebbene non sia mai stata resa pubblica, si è conclusa e l'attrice ha ironizzato parlando del suo Yoyo: "Il mio amore per il mio gatto è unico".

A cura di Ilaria Costabile

Lupita Nyong'o e Joshua Jackson si sono lasciati. Lo ha confermato l'attrice in un'intervista rilasciata alla rivista Harper's Bazaar UK. Sebbene i due non avessero mai annunciato pubblicamente di avere una relazione, non era un mistero che stessero insieme, dal momento che sono stati anche beccati in più occasioni, lontano da eventi mondani.

La fine della storia con Joshua Jackson

Nell'intervista l'attrice rivela: "Il mio amore per il mio gatto è unico" e poi continua: "Se mai sarò così fortunata da ritrovarmi di nuovo in una relazione romantica, sarà grazie a lui". Un modo come un altro per confermare che la storia con il divo di Dawson's Creek è finita, ma ha aggiunto che è grazie al suo gatto Yoyo che è riuscita a non chiudersi del tutto: "Ero pronta a chiudere quella porta, a chiuderla a chiave e a sprangarla. Lui ha fatto in modo che il mio cuore rimanesse aperto". La storia con Joshua Jackson non è mai stata nascosta, eppure nessuno dei due aveva annunciato la relazione, anzi i du sono stati beccati in Messico per una vacanza, in cui non sono mancate effusioni, per festeggiare i 41 anni di Lupita. Lui si era lasciato alle spalle il matrimonio con la modella Jodie Turner Smith, chiuso con un divorzio nel settembre 2023.

Lupita Nyong'o e la sofferenza d'amore per Selema Maseka

Anche Lupita aveva alle spalle una storia d'amore piuttosto tormentata, con il commentatore sportivo Selema Masekela che, però, le avrebbe spezzato il cuore come lei stessa scrisse :

È necessario per me condividere una verità personale e dissociarmi pubblicamente da qualcuno di cui non posso più fidarmi. Mi ritrovo in un momento di sofferenza, ho il cuore a pezzi, a causa di un amore improvvisamente e rovinosamente spento dall'inganno. Ma mi viene ricordato che la grandezza del dolore che sto provando è pari alla misura della mia capacità di amare. E quindi, scelgo di affrontare il dolore, coltivando il coraggio di affrontare la mia vita esattamente così com'è, e confidando che anche questo passerà.