Caso Bellavia, Alessi: “Più conosco gli uomini, più amo le bestie”

Nel numero 43 di Novella 2000 un duro editoriale di Roberto Alessi, direttore del settimanale di gossip, su quello che è successo al Grande Fratello Vip e a Marco Bellavia. Il direttore punta il dito nei confronti dei coinquilini della casa e invita a non abbassare la testa davanti ai più fragili: "Sostenerli costa più fatica, a volte non si ha voglia di avere fardelli, si preferisce isolare dal gruppo chi è fragile, seguendo il motto “ognun per sé”". L'attacco ad Attilio Romita: "Sono rimasto stupito anche dal giornalista Romita che non conosco e mi dispiace perché da un giornalista del suo livello (e con una carriera incredibile, conduttore del Tg1) mi sarei aspettato maggior sensibilità, una dote fondamentale per uno che come lui ha inseguito per tutta la vita la notizia".

Roberto Alessi arringa e chiude il suo editoriale con parole condivisibili: "Ma quando ci capita qualcuno che sta male si deve correre, dare, accarezzare, sostenere". E cita Dante e i canti dell'Inferno, con il discorso di Ulisse, ma anche Totò e la famosa frase diventato aforisma celebre:

Ma quando ci capita qualcuno che sta male si deve correre, dare, accarezzare, sostenere. Costa fatica, anche in denaro, è una rottura magari, ma si deve. Credo lo sapessero anche i coinquilini di Bellavia, non credo che fossero ottenebrati dalla crescente aridità dell’anima, forse è solo che a volte non si ha voglia di avere fardelli, si preferisce isolare dal gruppo chi è fragile, seguendo il motto “ognun per sé”, quanto di meno cristiano ci sia, un peccato grave. Dante scrive nell’Inferno: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza». È il discorso che Ulisse fa ai suoi compagni per spingerli a oltrepassare i limiti del mondo conosciuto. Ma tradotto forse vuol dire: “Non siamo stati fatti per vivere come animali, ma per acquisire virtù e conoscenza”. Ma anche stavolta gli animali ci insegnano, perfino i lupi si sostengono: i più anziani vengono presi come guide, come esempi da proteggere e non isolare e il gruppo dei più forti lavora per far crescere i più deboli che li seguono. Rubo una frase di Totò: "Più conosco gli uomini, più amo le bestie". Totò? Maestro di vita.