Nuova lettera di Marco Bellavia al GF Vip, le anticipazioni della puntata del 10 ottobre Tra le anticipazioni della puntata del Gf Vip di lunedì 10 ottobre compare anche la seconda lettera scritta da Marco Bellavia, il suo contenuto sarà reso noto questa sera. Spazio anche al rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

A cura di Stefania Rocco

Marco Bellavia torna protagonista della prima serata del Grande Fratello Vip con una lettera il cui contenuto sarà reso noto nel corso della puntata in onda il 10 ottobre. L’ex concorrente, uscito volontariamente dalla Casa dopo essere stato emarginato dai suoi compagni di gioco, aveva già fatto recapitare una prima lettera ai suoi ex coinquilini. Nessuna accusa aperta in quel caso, solo la volontà di comunicare loro quanto fossero stati difficili da comprendere, metabolizzare e poi gestire certi atteggiamenti. Ma nel corso della puntata di questa sera, Marco tornerà a farsi sentire per motivi che non ha ancora precisato.

Federica Panicucci: “Marco Bellavia ha scritto ad Alfonso Signorini”

È stata Federica Panicucci ad anticipare l’arrivo nella Casa di una seconda lettera scritta da Marco Bellavia. “Voglio darvi uno spoiler”, ha annunciato la conduttrice nel corso dell’ultima puntata di Mattino5 andata in onda, “Uno spoiler importante perché questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia. Una lettera che è arrivata direttamente ad Alfonso Signorini, che Signorini questa sera in diretta leggerà a tutti noi. Immaginiamo che avrà ulteriori contenuti sui quali discutere”. Ancora ignoto, quindi, tono e contenuto della lettera in questione.

Le anticipazioni della puntata del GF Vip del 10 ottobre

Diffuse inoltre ulteriori anticipazioni relative alla puntata di questa sera. Secondo quanto pubblicato da PipolTv, al centro della puntata potrebbe esserci il legame nato tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo il video in giardino che sta facendo il giro della rete e le indiscrezioni di Charlie Gnocchi a proposito di un legame del volto di Forum con una persona all’esterno della Casa, il conduttore Alfonso Signorini potrebbe essere determinato a vederci chiaro. Per farlo, dovrà interrogare i diretti interessati. Dovrebbe essere affrontato, inoltre, il caso di Luca Salatino che ha più volte manifestato il desiderio di lasciare la Casa. L’ex tronista di Uomini e Donne avrà la possibilità di conforntartsi con ili conduttore e di rendere più chiaro il suo stato d’animo.