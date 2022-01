Capodanno da incubo con il Covid per i Ferragnez, Fedez: “Non sento più i sapori” Capodanno da dimenticare per Chiara Ferragni e Fedez, costretti in casa perché positivi al Covid. Il rapper fa sapere di avvertire i primi sintomi.

È stato un capodanno anomalo quello di Chiara Ferragni e Fedez, da giorni bloccati in casa per via del Covid, contratto da entrambi. I due erano rientrati tempestivamente dalle vacanze poco prima di Natale, facendo sapere di essere risultati positivi al virus e negli ultimi giorni hanno documentato il loro isolamento in casa, costretti a tenere le mascherine anche con i bambini, risultati negativi. La sera del 31 dicembre Ferragni e Fedez hanno raccontato il capodanno alternativo e dai video di Fedez arriva anche una notizia sulle sue condizioni di salute, visto che è proprio il rapper a far sapere di aver scoperto, proprio durante la cena a letto, di non sentire più i sapori delle cose.

L'annuncio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni aveva pubblicato alcune stories giorni fa per rassicurare i suoi fan, dando loro notizie sulla quarantena e anche sull'influenza dei bambini che, pochi giorni prima di scoprire di aver contratto il virus, stavano anche loro poco bene, ma non erano mai risultati positivi al Covid. "Ciao ragazzi, quinto giorno di Covid, siamo ancora asintomatici, per fortuna, anche i bambini che sono sempre rimasti negativi stanno bene, meno male, andiamo avanti dai". I sintomi iniziano quindi a farsi sentire per Fedez, che ha fatto appunto sapere di non sentire più i sapori, tra i più comuni sintomi del Covid.

La quarantena di Fedez e Chiara Ferragni

Sia Fedez che Chiara Ferragni hanno scoperto con grande sorpresa di aver contratto il virus, pur essendo stati attenti e avendo seguito ogni precauzione possibile. In questi giorni, però, la coppia più famosa d'Italia ha mostrato la vita in casa con le mascherine, con i due costretti a occuparsi dei bambini a turno e a mangiare separati in camera da letto, evitando di girovagare per casa, se non per intrattenere Leone e Vittoria.