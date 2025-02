video suggerito

Camihawke e Aimone Romizi si sono lasciati? Gli indizi che fanno pensare alla rottura della coppia Camihawke (Camilla Boniardi) e Aimone Romizi si sono lasciati? L'influencer e il frontman della band Fast Animals and Slow Kids sono una delle coppie più amate nel mondo dei social dal 2016, ma stando ad alcuni indizi il loro amore sarebbe arrivato al capolinea. Ecco cosa starebbe succedendo.

A cura di Elisabetta Murina

Camihawke e Aimone Romizi si sono lasciati? L'influencer (all'anagrafe Camilla Boniardi) e il frontman della band Fast Animals and Slow Kids sono una delle coppie più amate nel mondo dei social dal 2016, anno in cui è iniziata ufficialmente la loro relazione. Stando ad alcuni indizi, però, l'amore tra i due sarebbe ora arrivato al capolinea. A farlo pensare il mancato segui su Instagram da parte di lei, l'assenza di foto insieme da alcuni mesi e delle recenti dichiarazioni sui grandi amori finiti. Ecco cosa sarebbe successo.

Aimone non segue più Camihawke, l'ultima foto insieme a dicembre

Controllando i rispettivi profili social, si nota che tra i followers di Camihawke non c'è più Aimone Romizi. L'influencer, quindi, non segue più il compagno su Instagram. Un gesto che però non è ricambiato, dal momento che il cantante dei FASK continua a rimanere aggiornato sugli ultimi post e stories dell'influencer. Guardando solamente i like, invece, si nota che da gennaio i due non hanno interazioni pubbliche, che siano commenti o "cuoricini" lasciati alle rispettive foto. L'ultima foto insieme, pubblicata da Camihawke, risale allo scorso dicembre e li mostra mentre si abbracciano dolcemente. In più, a gennaio, il cantante è partito per un viaggio nella giungla in Nicaragua, secondo alcuni un modo per superare la presunta rottura.

L'ultima foto Instagram di Aimone e Camihawke risale a dicembre

Camihawke e Aimone entrambi a Sanremo ma mai insieme

A far pensare che il rapporto sia arrivato al capolinea anche il fatto che entrambi sono stati a Sanremo durante la settimana del Festival, dall'11 al 15 febbraio, ma non sono mai visti insieme (nemmeno sui social). L'influencer si trovava nella città dei fiori per registrare il suo podcast Tutte le volte che insieme all'amica Alice Venturi, intervistando i cantanti in gara alla kermesse, mentre Aimone Romizi ha suonato con i Fast Animals and Slow Kids in occasione di un evento organizzato da Rolling Stone Italia. Potrebbe essere solamente una coincidenza, dettata da impegni lavorativi, il fatto che non abbiamo passato del tempo insieme. Ma, dall'altra parte, appare come un altro indizio di una presunta rottura.

Le parole di Camihawke nel suo podcast: "Quando finisce un amore sei felice di quello che è stato"

Nell'ultimo episodio del suo podcast Per tutte le volte che, condotto insieme all'amica Alice Venturi, Camihawke ha intervistato Alessandro Cattelan. Nel corso della chiacchierata, il conduttore ha spiegato come la decisione di lasciare la conduzione di X Factor l'abbia fatto particolarmente soffrire, nonostante sia stato lui a prenderla, un po' come può accadere quando finisce una relazione: "X Factor è stata una delle cose più belle che mi sia capitata. Quando ho deciso di smettere l'ho fatto perché mi sembrava di aver preso tutto quello che c'era da prendere e di aver dato tutto quello che c'era da dare. Io sono innamorato di quel programma tanto che nei due anni dopo di me, nonostante abbia deciso io di andare via, non l'ho visto perché soffrivo, è come quando ti lasci".

Rispondendo a Cattelan, Camihawke ha commentato: "Nella vita tutti abbiamo avuto dei grandi amori e quando finisce una relazione sei felicissimo di quello che è stato, ti guardi negli occhi e dici ‘è stato bellissimo, ci siamo dati quello che di dovevamo dare, adesso next' ". Una frase che non è passata inosservata agli occhi dei fan più attenti e che sembra un riferimento alla sua situazione sentimentale attuale, come se lei in prima persona stesse vivendo la fine di un grande amore. Al momento si tratta solamente di ipotesi, in quanto nessuno dei diretti interessati si è espresso in merito.