Bradley Cooper e Gigi Hadid con lo stesso anello all’anulare sinistro, si sospetta matrimonio segreto

Bradley Cooper e Gigi Hadid sono stati fotografati a Parigi con due anelli identici all’anulare sinistro. Un dettaglio che ha fatto scattare le voci di matrimonio, forse segreto e già avvenuto, per una delle coppie più riservate di Hollywood.

Bradley Cooper e Gigi Hadid potrebbero essere pronti per il passo più importante della loro storia. La coppia, insieme dal 2023 e sempre molto attenta a proteggere la propria privacy, è stata avvistata a Parigi con quelli che sembrerebbero essere degli anelli di fidanzamento (uguali per entrambi) indossati sull’anulare della mano sinistra. Una scelta, quella di indossare un anello gemello su un dito così significativo, che ha immediatamente alimentato le voci su un possibile matrimonio. Nessuno dei due, però, ha confermato l’indiscrezione. Cosa che non sorprende: l’attore 51enne e la modella 31enne hanno sempre scelto una linea molto riservata per quanto riguarda la loro relazione, uscendo allo scoperto solo nelle occasioni in cui è stato inevitabile.

I primi avvistamenti risalgono al 2023, quando iniziarono a circolare le prime foto dei due insieme. Ma a lungo entrambi hanno mantenuto il silenzio. Il primo vero gesto pubblico è arrivato nel 2025, quando Gigi ha condiviso sui social una foto con Cooper in occasione del suo trentesimo compleanno, gesto che ha di fatto ufficializzato di fatto il legame.

Come hanno fatto Bradley Cooper e Gigi Hadid a proteggere la loro storia

Bradley e Gigi hanno scelto fin dall’inizio una strada diversa rispetto a molte altre coppie celebri e rispetto a quanto loro stessi avevano fatto insieme ai precedenti partner. Pur essendo abituati a vivere sotto i riflettori, hanno cercato di costruire il loro rapporto lontano dall’attenzione di fotografi e media. Già questo avrebbe dovuto far scattare i primi campanelli, perché la scelta di proteggersi tanto strenuamente tradiva fin dall’inizio il fatto che entrambi fossero convinti di stare vivendo un legame importante.

Tanta riservatezza si spiega anche con il fatto che il loro legame è nato in un momento particolare per entrambi. Cooper arrivava da anni di grande esposizione pubblica, soprattutto dopo i lunghissimi mesi di rumors a proposito della vicinanza a Lady Gaga che si riteneva avesse fatto scricchiolare il suo rapporto con Irina Shayk. Anche Gigi veniva da lunghi anni di enorme attenzione alla sua vita privata, in virtù della relazione con l’ex fidanzato Zayn Malik, padre di sua figlia. Comprensibile, quindi, la decisione di evitare di finire nuovamente sotto le luci dei riflettori nel momento in cui entrambi sono tornati a innamorarsi.

Solo da qualche anno, i due hanno smesso di fare il possibile per nascondersi. Lo scorso mese, ad esempio, sono stati fotografati mentre partecipavano mano nella mano al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden di New York. A distanza di poche settimane, arrivano le immagini scattate a Parigi. Ma questa volta ad attirare l’attenzione generale sono stati soprattutto gli anelli all’anulare.

Da Irina Shayk a Zayn Malik: le storie d’amore precedenti di Bradley Cooper e Gigi Hadid

Sia Bradley che Gigi hanno vissuto relazioni importanti prima di innamorarsi. Cooper è stato legato per diversi anni alla modella Irina Shayk. Il loro legame, iniziato nel 2015, li portò nel 2017 a diventare genitori della figlia Lea De Seine. Si sono separati nel 2019, mantenendo apparentemente rapporti cordiali.

Gigi Hadid, invece, è stata legata per anni a Zayn Malik ma la loro relazione, iniziata nel 2015, è stata caratterizzata da diversi momenti di crisi e riavvicinamenti fino alla separazione definitiva. Dal loro amore è nata nel 2020 la figlia Khai, che oggi entrambi continuano a crescere insieme.