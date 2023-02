Bianca Balti spaventata per la figlia: “Chiusa a scuola, c’era un uomo con la pistola nel quartiere” Bianca Balti ha vissuto attimi di paura per la figlia Mia, 7 anni, che si è rifugiata in classe con i compagni per via di “qualcuno con una pistola nel quartiere” a Los Angeles. La modella, via Instagram, ha raccontato: “Il mio cuore è esploso di paura. L’idea che mia figlia, suona l’allarme a scuola e deve andare in classe a chiudersi a chiave è folle”.

A cura di Elisabetta Murina

Mattinata di paura per Bianca Balti. La modella, che da anni vive a Los Angeles, si è mostrata sui social spaventata e con le lacrime agli occhi per quanto accaduto nella scuola della figlia Mia, 7 anni. In alcune storie pubblicate su Instagram ha raccontato l'accaduto: l'istituto l'ha chiamata per avvisarla che i bambini erano chiusi in classe a causa di "attività della polizia" nell'area intorno alla scuola.

Bianca Balti spaventata per la figlia Mia

Con alcune storie Instagram, in cui si è mostrata con gli occhi lucidi e la voce rotta, Bianca Balti ha raccontato cosa è successo questa mattina nella scuola della figlia: "Ho ricevuto un messaggio dalla scuola… hanno messo tutti i bambini in classe perché c'era dell'attività della polizia e il mio cuore è esploso di paura". L'idea che anche la piccola Mia, insieme ai compagni, si sia dovuta mettere al sicuro l'ha parecchio turbata, nonostante non sia successo nulla: "Per fortuna non è successo niente perciò sto tornando a casa. Però l'idea che mia figlia di 7 anni, suona l'allarme a scuola e deve andare in classe a chiudersi a chiave.. è folle". Un episodio che Balti considera "il lato meno cool di vivere in America", dal momento che il motivo è stata "l'attività della polizia nell'area".

"C'era qualcuno con una pistola", il racconto della piccola Mia

Bianca Balti ha poi rassicurato i follower che le hanno scritto, pubblicando una foto della piccola Mia sorridente e in ottima salute: "Voglio rassicurare chi mi ha scritto. Mia non si è spaventata". Ed è stata proprio la bambina a raccontare alla mamma una versione più precisa di quanto accaduto la mattina a scuola: "Mi ha detto ‘c'era qualcuno con una pistola nel quartiere ed allora ci siamo chiusi in classe'. Triste, ma meglio così. La mia paura era pensarla terrorizzata in classe senza la mamma. Ma lei stava bene".