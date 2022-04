Belen Rodriguez e Stefano insieme alla festa di Santiago, come sono cambiate le cose in un anno La coppia ha organizzato di tutto punto una festa di compleanno per Santiago. Pensare che lo scorso anno il piccolo aveva festeggiato senza il papà, solo con mamma Belen incinta e Antonino Spinalbese.

A cura di Giulia Turco

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, con in braccio Luna Marì. foto Chi).

Stefano De Martino e Belen Rodriguez festeggiano come una famiglia qualunque il compleanno del figlio Santiago, che qualche giorno fa ha spento 9 candeline. Una festa organizzata di tutto punto dai due genitori, che si danno il cambio con una gestione impeccabile. Belen accompagna Santiago e i suoi amichetti ad un parco divertimenti perché si divertano sui tappeti elastici, mentre Stefano attende il gruppetto a casa con un buffet tutto a tema Fortnite, il loro videogioco preferito. Ad immortalare la giornata ci ha pensato il servizio fotografico di Chi, con una serie di scatti che hanno tutta l'aria di un felice quadretto di famiglia.

La festa di compleanno a tema di Santiago De Martino

Il pomeriggio di giochi, salti e piroette si è concluso con un party casalingo nell’appartamento di Stefano Der Martino, lo stesso nel quale il conduttore si era trasferito dopo la seriazione da Belen Rodriguez. I due infatti, al momento vivono ancora in due case separate ed è il papà ad occuparsi dell’allestimento, mentre mamma Belen, con Luna Marie al seguito, ha accompagnato Santiago e gli amici al parco giochi. Fa strano pensare che appena un anno prima il piccolo aveva fraseggiato il compleanno a casa di Belen incinta della sua seconda figlia e il fidanzato Antonino Spinalbese. De Martino, assente alla festa, si era limitato a fargli gli auguri a distanza.

La pasqua in famiglia e il ritorno della fede al dito

Le festività Stefano e Belen sembra che le abbiano trascorse insieme, quest’anno. Dopo il Natale anche per Pasqua la coppia avrebbe deciso di non separarsi, ma di godersi qualche giorno di relax in una località immersa nel verde lontano dal caos cittadino. È l’isola di Albarella, la stessa location che Belen aveva scelto per trascorrere le prime settimane dopo il parto insieme a Luna e ad Antonino Spinalbese. Ora al suo fianco c’è di nuovo Stefano e a sancire il ritorno di fiamma ci sono le fedi infilate di nuovo al dito.