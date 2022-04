Santiago De Martino compie 9 anni, papà Stefano gli regala una festa a tema Fortnite Santiago De Martino ha compiuto 9 anni lo scorso weekend e i genitori Belén e Stefano hanno documentato la festa sui social. Elmetti per tutti gli invitati, biscotti personalizzati e una maxi torta: il tema del party era Fortnite, il videogioco più amato dagli adolescenti.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato davvero speciale per Stefano De Martino e Belén Rodriguez e non solo perché lo hanno passato insieme come fanno ormai da mesi: il loro figlio Santiago ha compiuto 9 anni ed è stato felice di festeggiare con delle idee originali e speciali. Se nella mattinata si è dato alle arrampicate e alle piroette in un parco avventura, durante la sera ha dato il via al party vero e propri. A organizzarlo è stato il papà, che non ha esitato a documentarne ogni dettaglio sui social. Qual era il tema? Fortnite, il videogioco d'ispirazione militare che spopola tra gli adolescenti.

Gli auguri di Belén al figlio Santiago

Santiago De Martino sta crescendo, è ormai un piccolo ometto e somiglia sempre di più a papà Stefano.Lo scorso weekend ha compiuto 9 anni e i genitori non hanno potuto fare a meno di fargli dei dolcissimi auguri su Instagram. A dare il "via alle danze" è stata mamma Belén, che dopo aver condiviso delle foto del primogenito da piccolissimo con la didascalia "Auguri figlio mio", lo ha accompagnato in un parto avventura. Insieme agli amichetti il bimbo si è scatenato tra arrampicate e percorsi a ostacoli, dando prova di essere un piccolo guerriero. La serata si è poi conclusa con un party a tema organizzato da De Martino.

Il party a tema Fortnite

La festa di compleanno di Santiago De Martino

Com'è stata la festa di compleanno di Santiago De Martino? A tema Fortnite, il gioco on-line più amato dagli adolescenti nel quale si combatte virtualmente contro i propri amici. A mostrare tuttii dettagli dell'allestimento è stato papà Stefano che, con l'aiuto di Cartoleria Varzi, ha dato vita a una location curata nei minimi dettagli. Elmetti militari per tutti gli invitati, tazze personalizzate con il nome di Santi, biscotti a forma di nove e pistole giocattolo: il party era un vero e proprio "campo di battaglia" per piccoli soldati. Non è mancata la maxi torta a tema, sulla quale a spiccare è stata la candelina total red. Belén e Stefano, però, hanno preferito non condividere le foto della famiglia al completo, continuando così a vivere la loro storia in forma privata.