Beatrice Valli sulla quarta gravidanza: “Sono rimasta un mese e mezzo a letto, ora sto meglio” Incinta per la quarta volta, Beatrice Valli è in attesa della terza femminuccia di Marco Fantini, con lei nello studio di Verissimo. “Ho aspettato tanto a dirlo perché ho avuto qualche problema di salute”, racconta l’influencer. “Ora sto bene e so che è stata la scelta giusta”.

A cura di Giulia Turco

Beatrice Valli incinta è ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo per raccontare la sua quarta gravidanza. È in arrivo la terza femminuccia, figlia di Marco Fantini, che l'influencer ha sposato dopo la pandemia. Insieme sono una grande famiglia allargata e, guardandosi alle spalle, non potrebbero essere più fieri delle loro scelte. Beatrice è diventata mamma per la prima volta a soli 16 anni e oggi il rapporto con Alessandro, il primogenito di 10 anni nato dalla relazione con Nicolas Bovi, è sempre più stretto. "Cresciamo insieme, diventare genitori giovani è stata la scelta giusta".

Le condizioni di salute di Beatrice Valli incinta

Beatrice non ha mai nascosto sui social che la quarta gravidanza ha messo spesso la sua salute a rischio. “Ora sto bene, anche se ho gli ormoni molto sballati”, ha confessato a Silvia Toffanin. “Questa gravidanza mi sta mettendo a dura prova”, ha spiegato Beatrice. “Ho avuto un problema di labirintite, sono stata un mese e mezzo a letto”, confessa. “Non potevo prendere medicinali perché ero incinta, ecco perché ho preferito aspettare a dare a tutti la bella notizia”.

Marco Fantini sarà papà di tre bambine

Anche Fantini, 31 anni, è un papà giovane. A soli 31 anni avrà tre figlie, tutte femminucce. “Quando ho conosciuto Beatrice, ero spaventato dall’idea che fosse già mamma di un bimbo”, ammette. “Più che altro perché era tutto nuovo per me”. Dall’amore con Beatrice Valli sono infatti nate la piccola Bianca e la secondogenita Azzurra. In quanto al nome, sembra che i genitori abbiano le idee abbastanza chiare. “Vorremmo rimanere nello spettro dei colori, ci piacerebbe Celeste o magari Blu”. La coppia, come da tradizione, avrebbe concepito la quarta bimba ad Ibiza, durante una vacanza estiva. È il loro luogo del cuore.