Beatrice Marchetti è incinta, a giugno aveva sposato il compagno Felix Bitzios Beatrice Marchetti aspetta il suo primo figlio dal marito Felix Bitzios. La modella lo annuncia via Instagram pubblicando la prima foto del pancione.

A cura di Stefania Rocco

“È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo!”, così la modella Beatrice Marchetti annuncia la sua prima gravidanza. Ex concorrente dell’Isola dei famosi, è incinta del marito Felix Bitzios, sposato in Grecia a giugno 2022. Insieme all’annuncio, Beatrice ha pubblicato alcune foto del pancione.

Beatrice Marchetti: “Temevo un aborto, per questo ho aspettato”

Dopo avere condiviso le foto del pancione, Beatrice è tornata su Instagram per commentare il ritardo con il quale ha dato la notizia della sua gravidanza: “Mi sono liberata di un peso dopo avervi dato questa notizia. Tutti questi mesi nel silenzio, senza potervi dire nulla, non è stato il massimo. Ma vi assicuro che le paure sono tantissime, i primi mesi si ha sempre il terrore di un aborto spontaneo. Poi ci sono state una serie di cose che mi hanno spinta ad aspettare. Ho appettato fin troppo, era arrivato il momento di dirvelo. Adesso mi dovrete subire con il pancione”.

Il matrimonio con Felix Bitzios

A giugno 2022 Beatrice aveva sposato il compagno Felix Bitzios in Grecia. Il marito è un imprenditore nel campo delle energie rinnovabili. La cerimonia fu celebrata ad Atene. A parteciparvi anche Isolde Kostner, ex naufraga conosciuta durante la partecipazione all’Isola dei famosi. È una storia relativamente recente quella tra Bitzios e Beatrice.All’epoca della partecipazione al reality show di Canale5, la modella era legata a Mathieu Magni che l’aveva sostenuta in studio. L'identità del marito Felix, invece, resta avvolta dal mistero. Nome a parte, sono pochissime le informazioni disponibili sul conto dell'imprenditore. Pochissime anche le foto condivise in rete. Quelle postate da Beatrice fanno riferimento esclusivamente al giorno del matrimonio e il viso del compagno non appare perfettamente visibile in nessuna delle foto rese pubbliche.