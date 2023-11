Basciano lascia l’Italia e vola a Las Vegas: “Devo ritrovare me stesso, soffro di ansia e panico” Dopo i recenti sfoghi via social, Alessandro Basciano annuncia ai suoi follower di aver lasciato l’Italia per ritrovare la sua serenità, in seguito alla separazione da Sophie Codegoni. “Ho provato e ho combattuto per la mia famiglia, ma forse è l’unico modo per far sentire realmente la mia mancanza”.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Basciano lascia l’Italia. Dopo i recenti sfoghi via social e la pubblicazione del contenuto della lettera del suo legale a quello di Sophie Codegoni, il dj informa i suoi follower di aver preso le distanze dalla sua situazione familiare e in generale dall’Italia. Vola a Las Vegas, nel tentativo di ritravate una serenità interiore ormai persa da tempo.

Alessandro Basciano vola in America per nuovi progetti

“È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine, a testa alta, so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto provare a ritrovare me stesso”, scrive sui social Alessandro Basciano, mostrandosi a bordo di un volo intercontinentale. A spingerlo a partire, uno stato di malessere persistente a cui non è riuscito a trovare rimedio dopo la separazione da Sophie Codegoni. “Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia”, scrive ai suoi follower. “La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza”, spera. “O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto a senso unico. Mi manca. Mi manca tutto”, conclude. Poche ore dopo sempre via social Basciano racconta di essere in un resort a Las Vegas.

L'indifferenza di Sophie Codegoni

Per quanto Basciano speri di generare nostalgia nell’ex compagnia, dal canto suo Sophie Codegoni continua ad ostentare indifferenza almeno in pubblico. Sui social nessun accenno al dj e alla vicenda che li ha coinvolti anche da un punto di vista mediatico negli ultimi tempi. Dopo le due interviste rilasciate a Verissimo da Silvia Toffanin, l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito tirare il sipario sulla questione. Basciano le sta provando tutte. Pochi giorni prima ha pubblicato via social il contenuto di uno scambio di mail tra il suo legale e quello di Codegoni, in cui si non solo si sottolineava la totale indisponibilità di lei a presentarsi di persona agli incontri con l’ex compagno, ma si faceva anche presente che la ragazza avrebbe già un altro uomo nella sua vita.