Samuspina lascia Amici 23: “Non mi sento me stesso, ho paura non sia la mia strada” Samuspina ha lasciato Amici 23 perché crede che non sia la sua strada. Dopo la puntata del 5 novembre, il cantante ha comunicato alla sua coach Anna Pettinellila decisione: “Non mi sento me stesso, nel percorso giusto e nel contesto per me”.

A cura di Elisabetta Murina

Samuspina lascia Amici 23. Il cantante, seguito da Anna Pettinelli, ha deciso di abbandonare la scuola perché crede che non sia la sua strada. Dopo la puntata di domenica 5 novembre, il 23enne ha parlato con Maria De Filippi e con la coach, comunicando la sua decisione.

Samuspina lascia Amici 23

Nella puntata di domenica 5 novembre, Samuspina ha vissuto un momento di crisi. "Oggi è stata una tragedia, sotto la sufficienza. O capisce perché è qui oppure è meglio che non ci stia", ha commentato Rudy Zerbi a proposito della sua esibizione davanti al pubblico. Parole che hanno fatto riflettere il cantante, il quale è uscito dallo studio piangendo. "Non ho la testa, l'ho persa. Non ho mai provato così tanta vergogna in vita mia", ha detto il 23enne ai compagni.

Dopo la puntata, Samuspina ha parlato con Maria De FIlippi e ha poi deciso di avere un confronto con Anna Pettinelli e con la sua vocal coach. In studio davanti a loro, il cantante ha spiegato il disagio provato nelle ultime settimane, legato soprattutto al fatto di dover preparare delle cover, non avendo mai studiato canto:

Quando sono entrato avevo le idee chiare su quello che volevo fare, portare in luce i miei singoli e tutto il resto. Ero consapevole di fare un gioco anche di cover. Ora non mi sento me stesso, nel contesto giusto e nel percorso per me. Non voglio che passi una immagine brutta di me al di fuori. Sapevo che le cover sarebbero state un testo dolente, non le ho mai studiate.

A intervenire poi anche Maria De Filippi, che ha avuto modo di parlare con il cantante riguardo la suo stato d'animo. La conduttrice ha spiegato ad Anna Pettinelli:

Lui entra con tanti inediti che porta da casa, brani vanno bene per quanto riguarda classifica delle radio. Non ha mai studiato canto e ogni settimana gli viene chiesta una cover. Fa lezioni con i vocal coach. Il "ci vuole tempo" gli crea disagio, ha paura che il tempo non ci sia, crede che sia inadeguato perché non ha una scuola di canto alle spalle. È sensibile riguardo a quello che scrivono su di lui, lo fa star male. Intende andare avanti a fare inediti.

La reazione di Anna Pettinelli

Pettinelli è rimasta sorpresa dalle parole del ragazzo perché non pensava che si sentisse così a disagio riguardo al percorso nella scuola. In ogni caso, rispetta la volontà del suo allievo e spera che fuori dal talent possa trovare la sua strada:

Sono sorpresa ma capisco il tuo disagio, non mi sento di poterti confortare nel dirti che è un percorso privo di ostacoli e dolore. Rispetto a tutta la classe, hai molto più da fare, capisco cosa vuoi dire. Hai la visione chiara di quello che ti aspetta, te lo ripeto, se sei sicuro di quello che vuoi fare, noi stiamo ad ascoltarti.

"Purtroppo sì. So quanto è forte questa scuola, però ho paura che non sia la mia strada", ha concluso Samuspina prima di abbracciare per l'ultima volta l'insegnante.