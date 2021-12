Barù: “Oggi sono fluido”. Le sue ex fidanzate: Victoria Cabello e Mariacarla Boscono Barù al Gf Vip si è lasciato andare a una confessione sulla sua vita privata: “Oggi sono fluido. Prendo quello che viene”. Nel suo passato, le fidanzate Victoria Cabello e Maria Carla Boscono, con cui sarebbe finita da poco.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, meglio conosciuto come Barù, al Gf Vip si è lasciato andare a una confessione sulla sua vita privata: “Oggi sono fluido. Prendo quello che viene” e a chi gli ha chiesto se fosse serio, ha aggiunto “se sono serio? No, nel senso che mi piace l’anima delle persone”. Barù sarebbe quindi bisessuale o comunque un etero aperto alla possibilità di scoprirsi con gusti diversi a letto.

La relazione con Victoria Cabello nel 2013

È entrato da single, quindi è uno dei concorrenti più appetibili di questa edizione, ma nel suo passato ci sono un paio di nomi famosi che gli hanno consentito di finire sulle maggiori riviste di gossip e di essere spesso paparazzato in giro in atteggiamenti intimi. La prima volta fu per la storia d'amore con la conduttrice Victoria Cabello, iniziata nel 2013 e finita qualche anno dopo, della quale lei stessa parlò nella puntata de Le Invasioni Barbariche di marzo 2015 dedicata ai suoi primi quarant'anni: "Non so se sia il mio fidanzato, non me l’ha mai chiesto. Comunque ci frequentiamo e non è che giochiamo a Risiko quando ci vediamo, ovviamente. Però non lo so, stiamo capendo".

La storia con Maria Carla Boscono finita da poco

Più recente invece la relazione con la modella Maria Carla Boscono, paparazzata in passato con Stefano De Martino e madre di una figlia nata nel 2012 dall'amore con l'imprenditore romano Andrea Patti. Si chiama Marialucas Patti, ha nove annie la mamma è fierissima di lei: “È come me, non ha paura di osare, sperimentare, tanto che ha voluto imparare da sola l’inglese perché in viaggio vuole comunicare”. In un'intervista al Corriere dello scorso giugno, la Boscono si disse "innamorata di un uomo straordinario di cui non posso dire il nome, però non è difficile da trovare", mentre Barù a maggio aveva condiviso su Instagram una loro foto polaroid con i complimenti degli amici alla "new couple".