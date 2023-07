Aurora Ramazzotti e il parto: “Non è stato naturale, ci ho messo settimane per superare l’amarezza” Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Aurora Ramazzotti ha raccontato i primi mesi da mamma e il momento del parto del piccolo Cesare Augusto, avuto con il compagno Goffredo Cerza. “È nato con taglio cesareo. Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza. Il secondo? Ora non ci penso”.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti, rispondendo ad alcune curiosità dei follower, ha raccontato i primi mesi da mamma. Lo scorso marzo è nato il suo primo figlio, il piccolo Cesare Augusto, avuto con il compagno Goffredo Cerza. "Sto benissimo. Vivo in un turbinio di emozione", ha raccontato la conduttrice, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e i primi mesi da mamma

"Sto benissimo. Vivo in un turbinio di emozioni costante e mi abbandono alle scoperte quotidiane di questo magico nuovo mondo", ha raccontato la neo mamma ai follower, rispondendo a chi le chiede come sta ora, se meglio o peggio di come lo aveva immaginato. "Ho sempre avuto la certezza che sarebbe stato bello"-ha aggiunto- "Non sapevo di essere così pronta ad affrontare il tutto con naturalezza finché non mi ci sono trovata". La gravidanza ha cambiato le sue prospettive di vita e anche le sue preoccupazioni:

Nel mio caso è tutto svanito quando è nato Cesare. Non che non abbia più preoccupazioni, ma sono preoccupazioni che un pò mi fanno sorridere pensando a quelle di prima. Le cose che prima occupavano la mia mente ora se ne vanno presto perché le mie energie sono indirizzate al bambino, alla mia famiglia e al mio benessere psicologico.

Anche il rapporto con il compagno Goffredo Cerza è cambiato, in meglio: "È ancora più bello. Ho sempre saputo che sarebbe stato un papà stupendo e così è. La nostra complicità si fortifica ogni giorno". Quanto al fatto di esporre sui social il piccolo Cesare ha detto: "Per ora non me la sento. I social sono stati per me un posto un pò ostile negli ultimi anni ed è ancora davvero troppo piccolo". Al secondo figlio, per il momento, ha detto di non pensarci.

Il racconto del parto

Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare Augusto con un parto cesareo e non naturale come aveva sempre immaginato: "Quando dico non programmate niente intendo questo, le cose possono cambiare da un secondo all'altro. È nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto". Una decisione che l'ha fatta riflettere, pensando che la colpa fosse del suo corpo, per poi rendersi conto che doveva andare esattamente così: "Ci ho messo qualche settimana a superare l'amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così".