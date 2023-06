Aurora Ramazzotti e il tatuaggio contro gli haters: “La tua opinione”, ecco cosa significa Aurora Ramazzotti cancella con un gesto tutte le opinioni dei suoi hater: ecco la foto e il significato del nuovo tatuaggio.

Aurora Ramazzotti continua a essere al centro dell'attenzione del pubblico, non soltanto grazie alla recente gravidanza ma sempre per quella che è la sua personalità estrosa, vivace, per non dire provocatoria. La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker continua a non lasciarsi influenzare dagli altri, soprattutto dal giudizio degli hater che non mancano mai di bacchettarla sul fatto di essere una raccomandata, una persona che prende spesso opinioni divisive solo per cavalcare cause secondo la propria convenienza. E allora ecco la risposta dura di Aurora Ramazzotti a tutto questo: le è bastato un solo gesto.

Il tatuaggio di Aurora Ramazzotti: il significato

"La tua opinione" e una barra che la cancella. Ecco cosa ha deciso di tatuarsi dietro la spalla destra, la bella Aurora Ramazzotti. A conferma di avere una personalità assolutamente indipendente e centrata, bilanciata su quelli che sono i suoi reali obiettivi. Anche questo è un modo per autodeterminarsi e attestarsi secondo il proprio stile e secondo la propria visione della vita. Certamente, gli hater in questo momento staranno schiumando un po' di più. A tre mesi dalla nascita del primogenito, il piccolo Cesare nato dall'unione con Goffredo Cerza, Aurora festeggia quindi così.

Gli attacchi degli hater

Aurora Ramazzotti ha mostrato un lato molto incline alla polemica, per il fatto soprattutto che non manca mai di dire quello che pensa anche sui temi più divisivi. La sua partecipazione a temi importanti per la società odierna, dimostrano che lei ha una consapevolezza profonda, non per forza giusta, dello stato delle cose. È per questo motivo che, spesso e volentieri, si è ritrovata ad azzuffarsi con gli odiatori di professione. Perché c'è chi la reputa eccessivamente moralista e non riesce quindi a tollerare il suo successo. Ma da oggi, c'è un tatuaggio fatto apposta per loro.