Antonella Perini e Luca Panont di Uomini e Donne sono tornati insieme: “Abbiamo chiarito i problemi”

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Perini e Luca Panont sono di nuovo una coppia. Dopo l'annuncio della rottura, arrivata durante un periodo di profonda crisi, i due ex protagonisti di Uomini e Donne fanno sapere di essere tornati insieme, più uniti che mai. "Abbiamo chiarito", fanno sapere con alcune storie Instagram, mostrandosi innamorati durante una vacanza in Sardegna.

Antonella Perini e Luca Panont di nuovo insieme

Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati le incomprensioni alle spalle e adesso sono più innamorati che mai. Ora stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna e, proprio dalla spiaggia, fanno sapere di essere tornati insieme. "Volevamo dare giustificazioni riguardo quello che ci è successo", ha esordito l'ex Cavaliere di Uomini e Donne. I due hanno litigato in modo pesante, passando qualche giorno senza nemmeno sentirsi: "Abbiamo avuto delle divergenze, abbiamo litigato tanto, non ci siamo sentiti per qualche giorno". Preso dalla rabbia, poi, Luca Panont ha raccontato sui social quello che stava accadendo, parlando per la prima volta di rottura. A quel punto, l'ex Dama ha risposto con la sua versione della storia. "Qualcuno ha fatto un colpo di testa, ha scritto cose che non serviva scrivere sui social", ha raccontato lei. "Volevamo dire a tutti che abbiamo chiarito. In questi giorni abbiamo risolto i problemi e siamo tornati più uniti che mai", ha concluso Luca Panont.

Cosa era successo tra loro: l'annuncio della rottura

Antonella Perini e Luca Panont si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove si sono innamorati e hanno iniziato la loro storia la scorsa primavera. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, tanto che si dichiaravano innamorati e pronti a costruire un futuro insieme. Poi, a inizio settembre, l'ex Cavaliere aveva raccontato sui social che la loro storia era giunta al termine per motivazioni non ben precise: "Vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”. Poco dopo Antonella aveva pubblicato sul suo profilo un chiarimento: "Purtroppo ho saputo dai social che ‘IO AVREI’ chiuso i rapporti […]. Capita a chiunque di fare gesti impulsivi in attimi di rabbia, ma se c’è amore si attraversa tutto”.