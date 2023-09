Antonella Perini ha lasciato Luca Panont: “Lo apprendo dai social, il mio era un gesto impulsivo” A quanto pare, nel bel mezzo di una crisi di coppia, lui avrebbe preso la decisione di comunicare pubblicamente la rottura. “Ho saputo dai social che ‘IO AVREI’ chiuso i rapporti. Capita a chiunque di fare gesti impulsivi in attimi di rabbia, ma se c’è amore si attraversa tutto”, spiega lei.

A cura di Giulia Turco

Antonella Perini interviene sui social per chiarire la situazione sentimentale con Luca Panont, il cavaliere con il quale ha lasciato il parterre di Uomini e Donne nel corso dell’ultima edizione. La notizia della rottura da parte di lui è stata un fulmine a ciel sereno, ma adesso è Antonella a raccontare una versione dei fatti piuttosto diversa.

Il chiarimento di Antonella Perini

È con una Instagram Story che la dama è intervenuta per spiegare cosa sta succedendo con il compagno Luca Panont. A quanto pare, nel bel mezzo di una crisi di coppia, lui avrebbe preso la decisione di comunicare pubblicamente la rottura, senza coinvolgerla o chiederle un’opinione. “Mai, mai avrei pensato di dover scrivere qui per aver appreso da internet una cosa che io stessa non sapevo”, si sfoga lei con i suoi follower. “Non sporcherò ciò che di bello abbiamo finora vissuto per far valere le ragioni di uno o dell’altra, raccontando particolari privati”, continua in un lungo messaggio pubblicato via social. “Purtroppo ho saputo dai social che ‘IO AVREI’ chiuso i rapporti […]. Capita a chiunque di fare gesti impulsivi in attimi di rabbia, ma se c’è amore si attraversa tutto”, spiega. “Dal momento che Luca sa come sono andate le cose e come stanno le cose private, mi auguro che trovi la tranquillità, almeno per non covare rabbia che so essere distruttiva e sterile…”.

Luca Panont aveva annunciato la rottura

Poche ore prima, il cavaliere ha pubblicato un annuncio che ha lasciato senza parole i fan della coppia, comunicando la rottura, ma senza specificarne i motivi. “Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”, ha fatto sapere ai suoi follower. Poi si era difeso dalle critiche piombategli addosso: “Non sono stato io a lasciare Antonella, quindi non vedo il motivo di scrivermi insultandomi”.