Giselda Torresan, evoluzione di un’influencer: dai social alle interviste con l’aiuto di Luca Zaia “Un giornalista mi chiese un’informazione sui sentieri di montagna”, spiega Giselda nella Casa. La verità però sembrerebbe diversa. Online ci sono diverse interviste con le quali racconta il suo successo come “influencer delle Dolomiti”. Persino il presidente della Regione Veneto ha contribuito in più occasioni a farle pubblicità.

Giselda Torresan è senza dubbio uno dei personaggi più curiosi di questo nuovo Grande Fratello. Emblema della genuinità, la 34enne originaria di Seren del Grappa ha già conquistato il pubblico e la Casa proponendosi come persona comune, estranea al concetto di popolarità, che ben si presta alle nuove linee editoriali del programma. Eppure non convince del tutto la sua pre esistente popolarità sui social, che poco si adatta all’etichetta Nip che la precede.

Cos’ha raccontato Giselda sulla sua notorietà

A sollevare la questione dentro la Casa è stata Rosy Chin, la chef italo cinese che deve il suo successo non solo alla cucina, ma anche ai social. Su Instagram infatti ha costruito una community corposa, grazie ad un’attività ben studiata e ricca di collaborazioni. “Come fai ad avere così tanti follower su Instagram?”, ha chiesto incuriosita dunque a Giselda Torresan. Una domanda che certamente si saranno fatti in tanti sul conto della giovane operaia trevigiana, che passa buona parte dell’anno nella malga del nonno sulle Dolomiti e che sostiene di non aver nemmeno mai frequentato un cinema. “Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un'informazione sui sentieri”, ha raccontato lei. "Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto”. La verità però sembrerebbe leggermente diversa.

Com'è nato il successo di Giselda sui social

I contenuti giornalistici online collegati a Giselda sono in effetti parecchi. Si tratta di vere e proprie interviste che le sono state richieste in qualità di “influencer delle Dolomiti”, con un importante seguito sui social social. A marzo 2023 Il Dolomiti le dedica un articolo che le permette di raccontare il suo successo, iniziato nel 2021 quando la riserva del Monte Grappa è entrato a par parte dell’Unesco, e la sua passione per il trekking in montagna: “È cominciato il passaparola tra le persone e i media che hanno cominciato a cercarmi”, racconta Giselda alla testata. “Ma io sono timida e riservata”.

In quel periodo la sua pagina Instagram supera già i 120mila follower. È lei stessa a raccontare che una parte della visibilità è arrivata anche grazie alla visibilità che le è stata data dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che in più occasioni ha condiviso i suoi scatti e segnato il suo profilo social. “Appartengo ad una generazione che non può prescindere dall’uso del web”, racconta Giselda una precedente intervista a Il Gazzettino pubblicata a dicembre 2022. “Voglio utilizzare i miei profili Facebook o Instagram per trasmettere a fondovalle cosa vuol dire stare in montagna. Forse è stato questo il mio successo”.