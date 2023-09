Giselda Torresan spiega perché ha oltre 140mila follower su Instagram, al GF partecipa come “Nip” Perché Giselda Torresan, pur essendo al Grande Fratello come persona comune, ha 144mila follower su Instagram? Una domanda che forse in molti si saranno fatti e alla quale la concorrente ha deciso di rispondere, svelando così il “mistero” che si è creato intorno alla suo professione.

A cura di Elisabetta Murina

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Giselda Torresan è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello. Originaria di Bassano del Grappa, è entrata nella Casa dicendo di lavorare come operaia turnista, anche che se a Fanpage.it la sua azienda ha fatto sapere che si è dimessa. Intorno al suo nome c'è poi il mistero sulla biografia Instagram: ora sul suo profilo si legge appunto "operaia turnista", ma prima la descrizione recitava "Outdoor influencer". Indipendentemente dal motivo di questo cambio, come fa la 32enne ad avere 144mila follower? A spiegarlo ci ha pensato la diretta interessata.

La spiegazione di Giselda Torresan

"Come fai ad avere così tanti follower su Instagram?", è la domanda che Rosy Chin ha fatto, senza giri di parole, a Giselda Torresan. Una domanda che probabilmente in molti si saranno fatti dopo aver sbirciato sul suo profilo social. Si parla di 144mila persone che seguono la 32enne, da poco entrata nella Casa come persona comune, lontana quindi dal mondo dello spettacolo. La concorrente ha raccontato che la sua passione per la montagna ha giocato un ruolo importante, insieme agli articoli sul suo conto:

Non lo so neanche io, sono conosciuta nelle mie zone. Ho sempre portato la passione per la montagna, quindi sono tanto seguita. Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un'informazione sui sentieri. Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto, c'era gente che mi scriveva da Venezia. Prima di entrare qua, sono finita anche sui telegiornali, ma in tanti non hanno apprezzato la mia partecipazione.

Il "mistero" sul lavoro di Giselda Torresan

Prima ancora che Fanpage.it contattasse l'azienda di Giselda, la sua professione aveva già attirato l'attenzione. In attesa di entrare nella Casa, aveva modificato la breve biografia su Instagram, dove contava già 130mila follower, un numero piuttosto alto per una persona lontana dal mondo dello spettacolo. Inizialmente si presentava come una Outdoor influencer, mentre ora sul social si legge: “Operaia turnista dal 2010 a oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa”. Nella Casa poi, per la prima volta, ha anche parlato della sua vita sentimentale: è stata fidanzata per circa 6 anni con un uomo che l'ha fatta soffrire tantissimo. Non si conosce la su identità, ma la concorrente ha fatto sapere che dopo quella rottura non ha più avuto nessuno.