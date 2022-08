Antonella Clerici e Vittorio Garrone sarebbero vicini alle nozze: “Lui le ha fatto la proposta” Antonella Clerici e Vittorio Garrone l’anno prossimo dovrebbero sposarsi, l’indiscrezione arriverebbe dal settimanale DI Più che riporterebbe le parole di amici vicino alla coppia: “Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”.

Già nel 2020 Antonella Clerici anticipò che prima o poi le nozze con il suo Vittorio Garrone sarebbero arrivate. Era nel salotto di Domenica In e dalla casa di Arquata Scrivia si collegò anche lo stesso compagno, con cui sta insieme da circa cinque anni, che confessò al riguardo: "Prima o poi, lasciamo i tempi alla natura che sono tempi un po' lenti, ma di grande sostanza. La sorpresa arriverà". Quella proposta sarebbe finalmente arrivata: a confessare il retroscena sarebbero stati alcuni amici della coppia, al settimanale Di Più.

La proposta di Vittorio Garrone a Antonella Clerici

Al settimanale Di Più alcuni amici di Antonella Clerici e Vittorio Garrone avrebbero spifferato che la proposta di matrimonio è finalmente arrivata. Il grande evento sarebbe stato fissato per l'anno prossimo, si legge su GossipeTv che riporta le parole della fonte:

Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra.

Le nozze potrebbero celebrarsi tra la primavera e l'inizio della prossima estate, secondo le voci riportate dalla rivista, con una festa intima. Un evento per celebrare l'amore con l'uomo che le ha rubato il cuore, imprenditore e petroliere classe '66, che ha conosciuto grazie ad un'amica in comune, Evelina Franchi, la dietologa a cui entrambi si rivolsero.

Per la Clerici sarebbe il terzo matrimonio

Antonella Clerici nel corso della sua vita sino ad oggi ha avuto altre storie d'amore importanti, cominciate con le nozze ma naufragate in una separazione. Il primo marito fu il giocatore di basket Pino Motta, il secondo il produttore discografico Sergio Cossa da cui si separò nel 2000. Rilevante è stata anche la relazione con Eddy Mertens, finita nel 2013, che però non ha mai voluto coronare con le nozze: "L'ho già fatto e ogni volta, dopo due anni, è finita con la separazione. Le nozze non mi hanno portato bene, perché insistere?" disse. Stando alle indiscrezioni che circolano sul futuro matrimonio con il suo amore attuale Vittorio Garrone, potrebbe dunque aver cambiato idea.