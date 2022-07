Gaffe in diretta per David Parenzo, il conduttore confonde Antonella Clerici e Licia Colò Curioso lapsus per il conduttore di In Onda, che in chiusura di trasmissione lancia il programma di prima serata di Licia Colò, annunciando inspiegabilmente la conduzione di Antonella Clerici.

A cura di Andrea Parrella

Il caldo e la campagna elettorale. Il combinato disposto di questi due fattori, cui si aggiungono elementi di cronaca e attualità, rende la pratica della televisione quotidiana più ardua e la gaffe, quando si va in diretta, è dietro l'angolo. Lo starà pensando in queste ore David Parenzo, che nelle scorse ore è incappato in un involontario scivolone in diretta, confondendo Antonella Clerici e Licia Colò.

Il lapsus di Parenzo

È successo nel finale di In Onda il programma che Parenzo conduce in coppia con Concita De Gregorio. Giunti al momento dei saluti e la chiusura del programma dell'access prime time estivo di La7, è toccato proprio a Parenzo l'onere del congedo e la presentazione della programmazione di prima serata, che prevedeva la messa in onda di "Eden – Un pianeta da salvare", programma condotto da Licia Colò e trasmesso dalla rete di Urbano Cairo dal 2019. Pochi margini di errore, dunque, tranne quelli causati dai lapsus, che sono sempre dietro l'angolo, pronti a prendere alla sprovvista. Parenzo, inavvertitamente, lancia il programma ma ne attribuisce la conduzione ad Antonella Clerici, prima che il silenzio governi lo studio e le luci calino.

Licia Colò a La7 dal 2019

Un momento immortalato, manco a dirlo, sui social, dove il video della gaffe involontaria ha iniziato a circolare nei minuti successivi. Certo, resta la curiosità di capire come possa essere nata nella mente di Parenzo la curiosa associazione tra Licia Colò e Antonella Clerici, che mai è stata protagonista di un programma La7, dove invece Licia Colò lavora da alcuni anni. La conduttrice storica di Geo & Geo e Alle falde del Kilimangiaro era uscita dalla Rai nel 2013 dopo oltre vent'anni, passando per alcune stagioni a Tv2000. Poi era stata la volta di "Niagara", che ha segnato un breve ritorno su Rai2 nel 2019, prima di passare a La7 proprio con "Eden".