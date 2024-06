Angelo Madonia dietro le quinte della finale dell’Isola dei famosi con Sonia Brugnelli e il figlio Davide

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

C’era anche Angelo Madonia dietro le quinte della finale dell’Isola dei famosi. Lo dimostrano le foto scattate subito dopo la proclamazione del vincitore Aras Senol nello studio di Milano del reality show. Madonia, maestro di Ballando con le stelle considerato il nuovo amore di Sonia Bruganelli, ha preso parte ai festeggiamenti organizzati per la conclusione del programma. Con lui anche Davide Bonolis, figlio che Sonia ha avuto dall’ex marito Paolo Bonolis e al quale la donna è legatissima. La presenza di Davide dimostra quanto Bruganelli ha sempre sostenuto: il rapporto con l’ex marito Paolo è rimasto armonioso al punto che l’equilibrio familiare non ha in alcun modo risentito della separazione.

Madonia, dietro le quinte dell’Isola durante la finale del reality show condotto da Vladimir Luxuria, ha avuto un ruolo da protagonista. Il ballerino e maestro di Ballando con le stelle si è prodotto in una scenografica presa con la collega Matilde Brandi, ballerina, ex volto del Bagaglio e protagonista dell’ultima edizione dell’Isola. La presa è stata eseguita tra gli applausi generali dei presenti in studio, scatenatisi subito dopo la proclamazione di Arts con un party organizzato sul posto.

Angelo Madonia aveva definito Sonia Bruganelli “una cara amica”

Per il momento, Sonia e Angelo non si sono sbilanciati a proposito del loro rapporto, evitando ogni definizione. Solo il ballerino, intervistato a proposito del legame con la produttrice televisiva, ha rilasciato qualche scarna dichiarazione, definendo Sonia “una cara amica”. Bruganelli, invece, ha preferito non dare etichette a questo rapporto ma la presenza di Angelo dietro le quinte dell’Isola dei famosi dimostra che il legame tra i due potrebbe essere destinato a diventare più importante di quanto previsto.