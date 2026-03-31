Angelica Montini insieme a Tedua al concerto di Ernia: così riappare dopo il caso Corona-Fedez

Angelica Montini è stata avvistata insieme a Tedua al concerto di Ernia e lo scatto diventa virale su X. È la prima volta che torna al centro del gossip dopo mesi di silenzio mediatico seguiti allo scandalo che l’ha vista protagonista insieme a Fedez e Fabrizio Corona.

Nelle ultime ore, diversi video e scatti rubati durante il concerto di Ernia sono diventati virali sui social, mostrando Tedua in compagnia di Angelica Montini. Una presenza, quella della modella, che non è passata inosservata: è la prima volta che torna al centro del gossip dopo mesi di silenzio mediatico seguiti allo scandalo che l'ha vista protagonista insieme a Fedez e Fabrizio Corona.

Lo scandalo Fedez

Angelica Montini era finita al centro della bufera mediatica dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, che l'aveva indicata come l'amante di Fedez quando ancora era sposato con Chiara Ferragni. Il caso, esploso al tempo attraverso un video pubblicato dall'ex re dei paparazzi su YouTube, aveva costretto la modella a un lungo periodo di assenza dai social e dalla vita pubblica, cercando di far perdere le proprie tracce per sfuggire alla pressione mediatica. Vederla oggi sorridente e rilassata nel backstage o tra le prime file di un evento pubblico, accanto a uno dei pesi massimi della scena attuale come Tedua, ha scatenato la curiosità degli utenti: semplice amicizia o qualcosa di più?

Fedez e Angelica Montini

Il giallo del rapporto con Tedua

Al momento, tra i due vige il silenzio più assoluto. Nessun commento ufficiale è arrivato dai profili social dei diretti interessati, né sono stati pubblicati contenuti che confermino una frequentazione. Tuttavia, la loro vicinanza ha sollevato non pochi dubbi: c'è chi parla di una possibile relazione e chi, invece, sostiene che tra il rapper e Angelica Montini ci sia solo un legame di vecchia data interno allo stesso giro di amicizie milanesi.

Per la modella si tratta della prima vera apparizione pubblica "di rilievo" dopo il caos che l'ha vista accostata a Fedez. Se il rapper di Rozzano ha ormai voltato pagina con la compagna Giulia Honegger che sembrerebbe essere in dolce attesa, la milanese pare intenzionata a fare lo stesso. Resta da capire se Tedua vorrà fare chiarezza sulla natura di questo incontro o se, come spesso accade nel suo stile, lascerà che siano le immagini a parlare.