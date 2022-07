Andreas Muller: “Sei Veronica Peparini e vivrai per sempre di danza”, ma fuori da Amici Andreas Muller dedica alla sua compagna e coreografa parole d’amore e di stima. La dedica arriva mentre si vocifera dell’ipotesi di una mancata riconferma dell’insegnante ad Amici e di un nuovo percorso professionale per lei.

A cura di Giulia Turco

Andreas Muller e Veronica Peperini sono una coppia solida, unita dalla passione per la danza. Largo alle voci sulla presunta crisi tra loro e, per il momento, nessuna conferma sulla possibile assenza dell’insegnante di danza nella scuola di Amici. La certezza è che il ballerino le starà accanto qualunque strada prenderà.

La dedica di Andreas Muller per Veronica Peparini

“Sei arte e danza in tutte le tue forme. Sei autentica. Sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo”, scrive Andreas Muller su Instagram commentando un video di Veronica Peparini che balla una sua coreografia. Un elogio alla sua compagna e alla sua arte, che non smette mai di stupirlo: “Un insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere su Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione. E spero solo che prima o poi abbiate… e qui mi fermo”.

L'ipotesi della mancata riconferma della cattedra ad Amici

Che cosa intendeva dire Muller in conclusione al suo messaggio, per il momento, resta un mistero. Che ci fosse un riferimento alla scelta di Veronica Peparini di cambiare direzione per il prossimo anno accademico? Le voci sulla sua possibile mancata riconferma nel talent show di Maria De Filippi arrivano da Davidemaggio.it, secondo il quale le cattedre di Veronica Peparini e Anna Pettinelli verranno sostituite da quelle di Arisa per il canto ed Emanuel Lo per il ballo hip hop. D’altronde l’ultimo post della maestra di danza su Instagram lascia spazio ai dubbi. “Ho sempre cercato di mettermi in gioco, montare nuove coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre, finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando. Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo!”.