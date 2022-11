Andrea Di Piero e Elisa Cimbaro de Il Collegio si sono lasciati, lei non lo segue più Le due stelline de Il Collegio hanno cominciato a frequentarsi durante l’estate, ma la liason sarebbe terminata.

Andrea Di Piero e Elisa Cimbaro de Il Collegio non starebbero più insieme, almeno stando ai loro movimenti sui social network. Le due stelline de Il Collegio hanno cominciato a frequentarsi durante l'estate, ma la liason sarebbe terminata. Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma gli indizi lo lasciano credere: lei, per esempio, non segue più lui sui social. Poi ci sono state alcune storie sibilline di lei che lasciano pensare. Emblematica la posizione di Andrea Di Piero, che per adesso tace. Per lui, è pronto un momento tutto nuovo: sarà uno dei protagonisti di Pechino Express, in coppia con la prof. Petolicchio per formare la coppia degli Istruiti.

Gli indizi

Pochi giorni fa Elisa Cimbaro si era dedicata a un momento per rispondere alle domande dei follower su Instagram. C'è chi le ha chiesto come andasse con Andrea Di Piero, lei ha risposto: "Non conosco nessun Piero". Era un modo per correggere chi le aveva fatto la domanda oppure ha voluto lanciare coscientemente una frecciatina? A un'altra domanda, la Cimbaro ha parlato di periodo e di momento difficile: "È appena iniziato un periodo difficile, ma lo sfrutterò per migliorare me stessa e dedicarmi a ciò che mi piace".

La nuova sfida di Andrea Di Piero a Pechino Express

In questa stagione di Pechino Express proprio Andrea Di Piero sarà un grande protagonista insieme alla sua ex professoressa de Il Collegio, Maria Rosa Petolicchio. Insieme faranno parte della coppia degli Istruiti. Dovranno vedersela in un viaggio tra tre territori asiatici ricchi di culture antiche e diverse tra loro: viaggeranno in India, Borneo malese e Cambogia. Tra le altre personalità che faranno parte di questo show: Giorgia Soleri e l'amica Federippi , Alessandra De Michelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Martina Colombari e Achille Costacurta, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Carolina Stramare e Barbara Prezja, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Dario e Caterina Vergassola.