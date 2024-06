video suggerito

Amanda Barron sposa il sosia di Ed Sheeran: le foto e i video delle nozze con Ty Jones Amanda Barron ha realizzato il suo sogno d’amore: la ragazza è convolata a nozze con il sosia di Ed Sheeran, Ty Jones. Su Instagram alcuni video e scatti del loro grande giorno, interamente all’insegna dei sosia. A realizzare il video della giornata un ‘finto’ Jack Sparrow e presente anche un ‘finto’ Gordon Ramsay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il sosia di Ed Sheeran si è sposato. Ty Jones, conosciuto sui social per la sua grande somiglianza con il noto cantante irlandese, è convolato a nozze con Amanda Barron. Su Instagram, i neo sposi hanno condiviso alcune immagini e video del loro grande giorno, che è stato all'insegna della musica e dei ‘sosia', come hanno raccontato sui social. In passato, TikTok aveva chiuso il profilo del ragazzo proprio per la sua somiglianza con la star.

Le nozze di Amanda Barron con il sosia di Ed Sheeran

Foto instagram (@charmed6c)

Amanda Barron ha realizzato il suo sogno d'amore ed è convolata a nozze con il sosia di Ed Sheeran. La somiglianza tra Ty Jones e il cantante è impressionate: stesso colore e taglio di capelli, occhi e forma del viso. I due sono diventati ufficialmente marito e moglie e su Instagram hanno condiviso un breve video del loro grande giorno, all'insegna dei ‘sosia'. Come mostrano alcune foto su Instagram condivise dagli invitati, all'evento erano infatti presenti anche i sosia di Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi e a cantare un tribute singer proprio di Ed Sheeran. Lo sposo, sui social, ha scritto: "Ho amato molto il nostro matrimonio. Fatto divertente: è stato ripreso da un sosia di Jack Sparrow, a cantare un tributo di Ed Sheeran, a ballare io che sono il sosia di Ed Sheeran e la mia bellissima moglie". Non solo: come mostrano le foto condivise era presente come ‘chef' anche il sosia di Gordon Ramsey, famoso in tv per il format Cucine da Incubo.

La storia d'amore tra ‘Ed Sheeran' e Amanda Barron

Ty Jones si era fatto conoscere sui social per la sua grande somiglianza con il noto cantante irlandese e questo gli aveva causato anche alcuni problemi. Ad esempio, TikTok aveva deciso di chiudere il suo profilo per via dei contenuti pubblicati e il diretto interessato aveva poi raccontato i lati negativi dell'essere troppo simile esteticamente a un personaggio così noto. Quanto alla sua vita sentimentale, su Instagram le prime foto con Amanda Barron sono comparse nel 2022, quando la ragazza era in dolce attesa. I due sono genitori di una bambina, che ha partecipato al loro grande giorno come damigella d'onore.