Assomiglia troppo a Ed Sheeran e TikTok chiude il suo profilo: “Mi sento discriminato”

Si chiama Ty Jones, ha 28 anni, è di Manchester, ed è un sosia di Ed Sheeran. Per questo motivo sembra che TikTok abbia eliminato il suo profilo. Ty ha costruito la sua carriera social sulla somiglianza con la pop star, gira video dove racconta cosa vuol dire essere il doopleganger di un personaggio famoso e intona anche alcuni brani ironizzando sulle sue scarse capacità canore. E così ha raccolto oltre 100.000 follower. Poi qualche giorno fa scopre che la piattaforma ha cancellato il suo account. Jones ha detto a The Sun che TikTok ha deciso di eliminare il suo profilo perché troppo simile al cantante, e così il cretator ha ribattuto: "Forse dovrebbe bandire anche Ed per aver impersonato me, dato che ci assomigliamo". Sembra che i video parodia di Jones siano stati interpretati dalla piattaforma come un tentativo di fingersi Ed Sheeran forse per raccogliere più follower sul social, ma come spiega Jones "ho sempre spiegato e ripetuto di non essere il cantante ma un suo sosia".

Il ban del sosia di Ed Sheeran

È una vita strana quella dei sosia delle celebrità. Jones ha cercato di sfruttare a suo vantaggio questa caratteristica cominciando a pubblicare video su TikTok a volte con una chitarra in mano canta stonato i brani di Ed Sheeran oppure indossa lo smoking rosa del videoclip Bad Habits. Non è l'unico, anche il sosia di Robert Pattinson usa per esempio i social sfruttando la somiglianza con l'attore per creare contenuti divertenti.

Jones ha spiegato che la parodia e lo scherzo sono sempre stati dichiarati. "Faccio video di me che vivo la mia vita come un sosia di Ed. È il mio lavoro a tempo pieno. La gente commenta sempre i miei video, dicendo: Oh mio Dio, è Ed Sheeran e io ripeto ogni volta: non sono Ed, a volte l'ho scritto anche in grassetto." Come se non bastasse Jones ha anche sottolineato: "È abbastanza ovvio che sono un sosia. In realtà non so cantare." Ha anche definito il ban, una "discriminazione", aggiungendo che non può farci niente se assomiglia al cantante, e che non può cambiare il suo aspetto. Quando ha visto che il suo account TikTok era stato eliminato è rimasto stupito, non capendo in che modo violasse le Linee guida della community. Ha presentato così un appello ufficiale alla piattaforma e dopo i richiami TikTok ha deciso di ripristinare l'account.

In realtà Jones e Sheeran si sono già incontrati, nel 2012, come testimonia una foto dove i due ragazzi si abbracciano sorridendo. E anche se la somiglianza, come spiega Jones, ha portato dei vantaggi, il suo è diventato infatti un vero e proprio lavoro, ci sono anche i contro. L'influencer ha infatti spiegato nel 2016 che per lui è sempre stato molto difficile trovare una ragazza, dato che è stato inondato di messaggi dalle fan, e che ha fatto molta difficoltà a capire se le donne fossero attratte da lui o dalla sua somiglianza con la pop star.