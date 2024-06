Thomas Brodie-Sangster di Love Actually sposo, le nozze con l’ex moglie di Elon Musk Talulah Riley

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Thomas Brodie-Sangster si è sposato. L'attore si è fatto conoscere dal pubblico nel 2003 per il ruolo del piccolo Sam nella commedia romantica Love Actually. E, proprio come il suo personaggio, ha creduto nell'amore ed è convolato a nozze con Talulah Riley, attrice ed ex moglie di Elon Musk. Stando a quanto riporta il The Sun, la cerimonia si è svolta mercoledì 21 giugno in Inghilterra, alla presenza di parenti e amici. I due sono una coppia dal 2021, quando si sono incontrati per la prima volta sul set di Sex Pistols.

Le nozze di Thomas Brodie-Sangster, Sam in Love Actually

Secondo il The Sun, i due attori hanno celebrato il matrimonio presso la chiesa di San Giorgio ad Anstey, Herts. Una cerimonia romantica e privata, della quale sui social per il momento non c'è taccia. Dalle foto pubblicate dal quotidiano inglese, si vede la sposa con un lungo velo bianco, capelli raccolti in uno chignon e un abito con corpetto. Quanto allo sposo, noto anche per i suoi ruoli nella saga di Maze Runner,La Regina degli Scacchie il Trono di Spade, la scelta è ricaduta su una giacca blu e un gilet a fiori con sfondo bianco. I due sono apparsi felici e sorridenti mentre procedevano verso l'altare. Solo un anno fa, nel luglio 2023, la proposta di matrimonio.

L'amore tra Thomas Brodie-Sangster e Talulah Riley

L'attore ha incontrato Talulah Riley nel 2021 sul set del film Disney Sex Pistols, dove lui interpretava il manager dei Sex Pistols e lei il ruolo di Vivienne Westwood. Due anni dopo, nel luglio 2023, i due hanno annunciato di essersi fidanzati ufficialmente e di voler fare il grande passo di convolare a nozze. L'annuncio con un selfie di coppia condiviso su X durante una romantica gita in gondola. Per Talulah Riley non si tratta del primo matrimonio: nel 2010 aveva infatti sposato il miliardario Elon Musk, da cui ha divorziato due anni dopo, anche se è stato concretamente finalizzato solo nel 2016.

