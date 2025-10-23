Alessio Loparco a una fan che gli chiedeva un saluto: “Un bacio nella parte del corpo che preferisci”

L’eccesso di zelo di Alessio Loparco, ex protagonista di Temptation Island, nei confronti di una fan. La giovane gli aveva chiesto un saluto, e lui l’ha sorpresa rispondendo: “Ti mando un bacione che spero ti arrivi nella parte del corpo che preferisci”.

Risponde con un certo eccesso di zelo Alessio Loparco, ex protagonista di Temptation Island, a una fan che gli aveva chiesto un saluto. Il compagno di Sonia Mattalia, replicando a un commento ricevuto sotto un video pubblicato su TikTok, ha pensato bene di mandare alla fan in questione “un bacione nella parte del corpo che preferisce”. Un commento che ha lasciato interdetti decine di utenti, riversatisi sotto il commento in questione per chiedere ad Alessio di spiegarsi meglio. Alcuni hanno perfino immaginato quelle parole nascondessero una nuova crisi con la fidanzata.

Il commento di Alessio Loparco su TikTok

La vita social di Alessio Loparco e Sonia Mattalia

Dalla fine della loro partecipazione a Temptation Island, Sonia e Alessio hanno scelto di raccontare la loro vita di coppia sui social. La riconciliazione tra i due ha permesso loro di ripartire da zero e di ritrovare la passione che li aveva uniti agli inizi della loro storia. Dopo l’esperienza televisiva, non sono arrivate nuove offerte, né i due sembrano aver abbracciato del tutto l’idea di riciclarsi come influencer. Pare, però, che la sospensione di entrambi dall’albo degli avvocati sia ancora in corso, per motivi che nessuno dei due ha chiarito.

Le frasi iconiche pronunciate da Alessio Loparco a Temptation Island

Quella indirizzata alla fan non è l’unica frase singolare pronunciata da Loparco. Già durante la sua partecipazione a Temptation Island, il suo linguaggio aveva catturato l’attenzione del pubblico. Tra le espressioni più virali restano “E adesso che si fa? Che devo fare?” e quella in cui dichiarava di voler intraprendere un “percorso psicologico importante”. Non da meno la compagna Sonia, che al falò di confronto con Filippo Bisciglia lo aveva invitato a “non fare il sofista”. Momenti iconici di un’edizione del docu-reality estivo di Canale 5 che ha superato ogni record di ascolti registrato fino a quel momento.