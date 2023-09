Alessia Marcuzzi con amici a Capri, nessun fidanzato all’orizzonte ed è felice così Alessia Marcuzzi si gode qualche giorno di relax con gli amici in barca a Capri. La conduttrice, che tornerà in tv il prossimo 31 ottobre, al momento non ha accanto a sé nessun fidanzato e non sembra nemmeno voglia cercarlo.

A cura di Ilaria Costabile

Alessia Marcuzzi si gode qualche altro giorno di relax insieme alle amiche di sempre a Capri. La conduttrice, che dal 31 ottobre tornerà su Rai2 con il suo show, Booomerissima, si lascia cullare dalle acque dell'isola, circondata da risate e serenità. Non c'è nessun flirt in atto, ma per lei sembra vada bene anche così.

Le foto in barca a Capri di Alessia Marcuzzi

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che ritraggono la presentatrice felice e spensierata a bordo di una barca, in compagnia dei suoi amici, passando da Capri a Nerano, dalle bellezze de Il Riccio alle bontà offerte da Paolino e Zuma, godendosi qualche momento di relax lontano dagli impegni che già la attendono a Roma. Prove e riunioni per la seconda edizione del suo show su Rai2 sono già iniziate e Alessia Marcuzzi mette tutta se stessa in questo progetto, un qualcosa in cui ha creduto e che ha ottenuto un certo successo, con un pubblico entusiasta di rivedere la presentatrice in tv, dopo il suo addio a Mediaset. In questi anni, infatti, la sua vita è cambiata, non soltanto dal punto di vista lavorativo. Accanto a lei, infatti, non compare più suo marito, Paolo Calabresi Marconi, dal quale ha deciso di separarsi ormai un anno fa. Intanto, sempre sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono state pubblicate alcune foto che la ritraevano in compagnia di quello che avrebbe potuto essere un nuovo flirt, ma niente che si sia poi trasformato in una storia.

Foto del settimanale Chi

La vacanza insieme al suo ex marito

Eppure, proprio questa estate, Alessia Marcuzzi e l'ex marito si sono trovati a trascorrere qualche giorno insieme a Formentera. Le foto, pubblicate sul settimanale Gente, inquadrano i due in atteggiamenti piuttosto complici, forse il frutto di un affetto che nonostante la separazione continua ad esserci e a tenere uniti i due che, infatti, sembra siano rimasti in buoni rapporti, dopo quasi dieci anni di vita vissuta l'uno accanto all'altro. Coloro che pensavano si trattasse di un ritorno di fiamma, quindi, si sono dovuti ricredere.