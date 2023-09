A Suite Selassie prendono in giro Giorgia Soleri: “Apprezziamo lo sforzo” Jessica, Lulù e Clarissa Selassie hanno parlato della scelta di Giorgia Soleri di presentarsi con i peli al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e l’hanno presa in giro: “Non aveva molto senso”.

A Suite Selassie le tre gemelle Jessica, Lulù e Clarissa sono partite col botto. Intanto, su Twitter, hanno raggiunto brevemente i top trend contendendosi lo scettro persino con le partite di Champions League. Merito soprattutto di un momento che ha creato grande ilarità su X, l'ex Twitter: lo sfottò a Giorgia Soleri.

Che cosa hanno detto le Selassie su Giorgia Soleri

Jessica, Lulù e Clarissa Selassie hanno parlato della scelta di Giorgia Soleri di presentarsi con i peli al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Una scelta che la Soleri aveva rivendicato come rivoluzionaria: "Credo di essere la prima". In realtà, la lista delle vip che si erano presentate non depilate sul red carpet era molto lunga, ma soprattutto lei aveva sfilato con un abito lungo, quindi i peli non erano per niente in vista. Lo sfottò parte da qui: "Non sono proprio peli, è tipo peluria e si vede perché è abbronzata".

Ma il punto è che lei aveva il vestito lungo, quindi non aveva molto senso questa situazioni qui che ha voluto creare, ma vabbè apprezziamo l'impegno e lo sforzo. Lei pensava di essere stata la prima ma non è stata la prima.

Suite Selassie ricomincia anche da altri Gf

Suite Selassie, il nuovo programma condotto dalle tre gemelle Lulù, Jessica e Clarissa, ha coinvolto anche grandi ex del Grande Fratello come Davide Silvestri, che è stato uno dei grandi protagonisti di quella edizione del Grande Fratello Vip che fu vinta da da Jessica Selassiè. Il format si presenta come un semplice varietà nel quale le tre sorelle conducono interviste con gli ospiti, fanno giochi che coinvolgono anche il pubblico a casa e che commentano i fatti di gossip principali (come appunto questo di Giorgia Soleri). Lulù e Clarissa sono al debutto assoluto come conduttrici, invece per quanto riguarda Jessica aveva già condotto programmi proprio per Cusano Italia Tv.