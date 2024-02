Trent’anni senza Gian Maria Volonté: una mostra evento per ricordarlo Nel trentennale dalla scomparsa di Gian Maria Volonté, una mostra evento per rivedere i suoi film migliori e gli scatti inediti di una grandissima carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel trentennale della scomparsa di Gian Maria Volonté, l'Archivio Storico di Cinema Enrico Appetito rende omaggio a un grande artista con la mostra evento Gian Maria Volonté 30. Tutti i giorni dal 1 al 24 marzo 2024, dalle 10 alle 19, a ingresso gratuito, nell'hub culturale della Regione Lazio WEGIL. All'interno di questo spazio verranno esposte novanta fotografie, selezionate tra oltre 8.000 immagini tratte dai set e dagli ambienti esterni dei tre film più rappresentativi interpretati da Volonté: "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", "Sacco e Vanzetti" e "Per un pugno di dollari". Gli eventi, patrocinati dal Ministero della cultura, della Regione Lazio e del Comune di Roma Produzione e progetto ETICAARTE, vede curatori della mostra il presidente dell’Archivio Tiziana Appetito e il critico cinematografico Francesco Della Calce, e saranno accompagnati dalla proiezione dei tre film preceduti da incontri e dibattiti in collaborazione con la rivista LEFT moderati da Giusi De Santis e Francesco Della Calce.

I film simbolo di Gian Maria Volonté

Il programma delle proiezioni dedicate a Gian Maria Volonté riguarda tre film simbolici: Per un pugno di dollari, giovedì 7 marzo, con gli interventi di Daniele Vicari, Georgia Lorusso della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté; Sacco e Vanzetti, giovedì 14 marzo, con gli interventi di Mattia Sbragia e dell'attore Antonello Fassari; mercoledì 20 marzo, probabilmente il suo film più amato: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto in conversazione con Mimmo Calopresti e Andrea Occhipinti. Quest'ultimo film, per la regia di Elio Petri e con Florinda Bolkan, è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare.

L'Archivio storico Enrico Appetito Archivio di Fotografia di Cinema di interesse storico è riconosciuto dal MIBACT – Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo. Con la sua attività, Enrico Appetito ha lasciato un patrimonio di fotografie inedite composto da oltre 2 milioni di scatti tra set, fuori scena, backstage di oltre 500 film.