“The Flash è il miglior film di supereroi della storia”, le prime reazioni L’anteprima mondiale del film al CinemaCon di Las Vegas lascia ben sperare: “È il miglior film di supereroi della storia”.

L'attesa per The Flash è tanta, ma pare che sia destinata a valere tutta. Il film, ritardato più volte a causa del Covid e a causa delle vicende personali dell'attore protagonista Ezra Miller, arriverà nei nostri cinema solo il 14 giugno, ma chi ha avuto la fortuna di assistere all'anteprima mondiale al CinemaCon di Las Vegas è rimasto senza parole. Andy Muschietti, regista della pellicola, si coccola il suo protagonista: "Si sta impegnando molto, vuole migliorare. È un comico incredibile e ha girato tutte le scene d'azione da solo, senza bisogno di stunt".

Le prime reazioni su The Flash

David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha ovviamente avuto solo parole di giubilo per quello che ha visto: "È il miglior film di supereroi che abbia mai visto". Anche le reazioni dei critici e del pubblico in rete hanno confermato la bontà dell'operazione, compresa la performance di Ezra Miller, tormentato da una serie di vicende personali: arrestato più volte, aggredendo e molestando avventori casuali nei bar, fino alle dichiarazioni pubbliche di scuse, sottoponendosi a cure volontarie per "problemi mentali". Il critico Erik Davis ha dichiarato: "Dimenticate quello che ha fatto la DC fino a questo momento. È certamente il miglior film di supereroi mai visto".

Michael Keaton riprende il ruolo di Batman.

Il ritorno di Michael Keaton in The Batman

La trama di The Flash si apre al multiverso e lo fa con un cast pazzesco. Se Ezra Miller ha dovuto interpretare due ruoli per due Barry Allen da universi differenti, anche il personaggio di Batman è splittato in due: c'è il ritorno di Michael Keaton e di Ben Affleck. Nel trailer, Michael Keaton si mostra senza maschera riprendendo l'iconica battuta nel primo film del 1989: "Volete fare i pazzi? Facciamo i pazzi!". Nel cast anche Sashe Calle nel ruolo di Supergirl e il ritorno di Michael Shannon che riprende il ruolo del Generale Zod, in Man of Steel del 2013.