È tornato il Batman di Michael Keaton nel primo trailer di The Flash La notte del Superbowl ci ha regalato il primo trailer di The Flash, di conseguenza anche la prima immagine di Michael Keaton che torna nei panni del Batman di Tim Burton.

"Ma tu sei?". "Sì, sono Batman". Un grande ritorno, quello di Michael Keaton nei panni dell'uomo pipistrello del 1989, il Batman di Tim Burton. È la prima apparizione ufficiale dell'attore che riprende il suo vecchio personaggio nel nuovo film DC Comics "The Flash" con Ezra Miller. Il trailer è stato messo in onda durante gli spot del SuperBowl.

Il trailer

Nel trailer, vediamo Ezra Miller tentare di viaggiare indietro nel tempo per cambiare gli eventi del suo passato, purtroppo però cambiando la linea temporale del futuro e restando schiacciato in un mondo senza supereroi. Dovrà rivolgersi al vecchio Batman, ormai in pensione. La battuta tipica, pronunciata da Michael Keaton nel primo Batman, qui ritorna con una nota decisamente più sarcastica.

La trama

I mondi si scontrano in "The Flash" quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato, minacciando di annientare la terra, e non ci sono più supereroi a cui rivolgersi. Barry dovrà riuscire a convincere un Batman molto diverso da quello che conosce, in là con gli anni, a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato, non esattamente la versione di Superman presente nella linea temporale che ha cambiato. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e ritornare in quello che conosce, ha una sola speranza: indossare il costume di The Flash e fare il sacrificio più grande per resettare l'universo a far tornare tutto a posto. Nel cast di The Flash, oltre ai già citati Ezra Miller e Michael Keaton ci sono anche Sasha Calle, Michael Shannon, torna anche Ben Affleck, Ron Livingoston, Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Antje Traue. Il film uscirà a giugno 2023.